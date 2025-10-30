تصاویر زمین گیر کردن اوباش با تیراندازی

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: «در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سوهانک به حضور افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش فعال در زمینۀ خرید و فروش موادمخدر در اطراف دانشگاه، درگیری رخ داد و دو دانشجو با سلاح سرد مجروح شدند. پنج نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار شناسایی و محل‌های تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت. امروز در جریان عملیات و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، یکی از اراذل هدف قرار گرفت و سه نفر دیگر دستگیر شدند. پنجمین متهم در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمین‌گیر و سپس دستگیر شد.»