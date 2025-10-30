عکس: خانه تاریخی امیرکبیر؛ یادگاری ارزشمند در هزاوه

زادگاه و منزل تاریخی میرزاتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر، یکی از شخصیت‌های بزرگ و نام‌آور تاریخ ایران، در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی واقع شده است. این مکان نه تنها یادآور خدمات و تلاش‌های امیرکبیر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، بلکه به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی ایران نیز شناخته می‌شود. حفظ و معرفی این اثر تاریخی می‌تواند به آشنایی بیشتر نسل‌های آینده با شخصیت‌های تاثیرگذار تاریخ کشور و همچنین جذب گردشگران فرهنگی کمک کند.