عکس: خانه تاریخی امیرکبیر؛ یادگاری ارزشمند در هزاوه

زادگاه و منزل تاریخی میرزاتقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر، یکی از شخصیت‌های بزرگ و نام‌آور تاریخ ایران، در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک در استان مرکزی واقع شده است. این مکان نه تنها یادآور خدمات و تلاش‌های امیرکبیر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، بلکه به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی ایران نیز شناخته می‌شود. حفظ و معرفی این اثر تاریخی می‌تواند به آشنایی بیشتر نسل‌های آینده با شخصیت‌های تاثیرگذار تاریخ کشور و همچنین جذب گردشگران فرهنگی کمک کند.

عکس تاریخی اراک میرزا تقی خان فراهانی امیرکبیر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
