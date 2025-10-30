جزئیات ممنوعیت صبحانه کارمندی در ادارات

علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتقاد از عادت برخی کارمندان به صرف صبحانه در وقت اداری، گفت: «ساعات کاری باید کاملاً صرف خدمترسانی به مردم شود و صبحانه فقط پیش از شروع کار مجاز است.» او این رفتار را خلاف نظم اداری دانست و تأکید کرد که نباید انتظار مردم برای دریافت خدمات قربانی بینظمی در ادارات شود. رفیعزاده همچنین به تمام دستگاهها، بانکها و بیمهها تذکر داد که گرفتن کپی مدارک هویتی از مراجعان ممنوع است، چراکه تمامی نهادها دسترسی برخط به اطلاعات ثبتاحوال دارند و باید از روشهای الکترونیکی برای احراز هویت استفاده کنند. جزئیات را میبینید و میشنوید.