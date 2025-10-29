پذیرایی از خرس گرفتار در تله کشاورزان مازندرانی با آب و عسل

قهرمان اسماعیلی رییس اداره حفاظت محیط زیست نور گفت: این خرس نر نابالغ روز گذشته در پی اطلاع رسانی جوامع محلی به ویژه جوانان حامی محیط زیست اطلاع داده شد که این گونه حیات وحش حمایت شده در حوالی روستای دویلات بخش بلده در تله گرفتار شده و پس از دریافت گزارش بعد از مدت ده دقیقه ماموران یگان حفاظت، کارشناسان و با همراهی جوانان با هدف حفاظت از این خرس به محل حادثه اعزام شدند. با هماهنگی های به عمل آمده با پزشک معتمد سازمان و در اختیار گرفتن یک قبضه اسلحه بیهوشی، خرس گرفتار پس از انجام معاینه و ارایه خوراکی به ویژه آب و مقداری عسل در حوالی روستای بطاهر کلا در منطقه ای امن به زیستگاه طبیعی اش رهاسازی شد.