عکس: بازار پرندگان کابل؛ سنت‌های کهن در دل زندگی مدرن

بازار پرندگان کابل، بازاری چندصدساله که از دوران قرون وسطی تاکنون پابرجا مانده، جایی است که مردم افغانستان قرن‌هاست پرندگان را در کوچه‌های باریک و غرفه‌های آویزان خرید و فروش می‌کنند. پرندگان بخش جدایی‌ناپذیری از فرهنگ این کشور بوده‌اند؛ برخی مانند قناری و فنچ برای آواز خواندن، برخی مانند چکاوک و کبوتر برای مسابقه یا جنگیدن و برخی نیز برای غذا خریداری می‌شدند.این بازار شلوغ، پر از قفس‌های رنگارنگ، غذای پرندگان، فروشندگان و خریداران است؛ اما تنها بازار پرندگان نیست. گوشت، ماهی، سبزیجات و ادویه‌ها نیز در میان غرفه‌ها به فروش می‌رسند و ترکیبی از رنگ، صدا و عطر ایجاد می‌کنند که همه حواس را به خود مشغول می‌سازد. اگر یک غربی با دوربین در میان این شلوغی قدم بزند، گویی تمام دنیا به او خیره شده است..