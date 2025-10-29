En
روسیه سوءنیتی در تحویل ندادن تجهیزات نظامی به ایران نداشته!
کد خبر:۱۳۳۷۰۱۷
نبض خبر

رونمایی ترک‌ها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران

یک کارشناس ترک درباره برنامه اسرائیل گفت: «اول عراق و سپس سوریه را پاره‌پاره کردند، سال‌هاست بسیاری در میان ما می‌گفتند که نوبت به ایران خواهد رسید و بعد نوبت ترکیه است... این دیگر یک نظریه توطئه نیست بلکه به‌عنوان سیاستی که به واقعیت تبدیل شده، پیش روی ما ایستاده... طرح خاورمیانه جدید یعنی تقسیم کشورها به دولت‌های کوچک؛ آن‌ها از آن دست نکشیده‌اند... ما این را می‌دانیم: آن‌ها دست برنمی‌دارند، نه، مسئله‌شان حکومت نیست، مسئله‌شان تجزیه ایران به سه‌تکه است... اسرائیل در خاورمیانه دولت‌ملت نمی‌خواهد؛ و یکی از پایه‌های آن سیاست احتمالاً ایران است...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر تجزیه ایران ویدیو تجزیه ترکیه تجزیه سوریه تجزیه عراق خاورمیانه جدید اسرائیل خاورمیانه جدید نتانیاهو
