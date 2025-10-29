چند سال پیش، حضور زنان در ورزشگاه فقط یک آرزو بود؛ رویایی که هر بار نزدیک می‌شد، با موجی از مخالفت و بحث و محدودیت عقب رانده می‌شد. در آن روزها، بعضی رسانه‌ها حضور زنان را مسئله‌ای غیرضروری یا حتی نگران‌کننده می‌دانستند. گزارش‌هایشان پر از هشدار بود و تیترهایشان از «حفظ حرمت‌ها» حرف می‌زد. اما حالا همه‌چیز تغییر کرده؛ یا شاید فقط ظاهرش تغییر کرده. بعد از هر بازی، همان رسانه‌ها با ذوق و هیجان عکس‌هایی از تماشاگران زن منتشر می‌کنند. مثل بازی استقلال و فجر در شیراز؛ قاب‌هایی پر از رنگ و لبخند، پرچم و اشک شادی. و درست همین‌جاست که در دل این شادی، یک سؤال آرام بالا می‌آید: چه شد که ناگهان دیدن زنان در ورزشگاه از «ممنوع» به «زیبا» تبدیل شد؟ تصاویر چند دختر شیرازی که سوژه روز ایران شدند را می‌بینید.