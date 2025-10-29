En
کریم باقری خطاب به عادل: مگه قیافه‌ام چشه؟!
کد خبر:۱۳۳۷۰۱۳
سوت

تصاویر چند دختر شیرازی که سوژه روز ایران شدند

چند سال پیش، حضور زنان در ورزشگاه فقط یک آرزو بود؛ رویایی که هر بار نزدیک می‌شد، با موجی از مخالفت و بحث و محدودیت عقب رانده می‌شد. در آن روزها، بعضی رسانه‌ها حضور زنان را مسئله‌ای غیرضروری یا حتی نگران‌کننده می‌دانستند. گزارش‌هایشان پر از هشدار بود و تیترهایشان از «حفظ حرمت‌ها» حرف می‌زد. اما حالا همه‌چیز تغییر کرده؛ یا شاید فقط ظاهرش تغییر کرده. بعد از هر بازی، همان رسانه‌ها با ذوق و هیجان عکس‌هایی از تماشاگران زن منتشر می‌کنند. مثل بازی استقلال و فجر در شیراز؛ قاب‌هایی پر از رنگ و لبخند، پرچم و اشک شادی. و درست همین‌جاست که در دل این شادی، یک سؤال آرام بالا می‌آید: چه شد که ناگهان دیدن زنان در ورزشگاه از «ممنوع» به «زیبا» تبدیل شد؟ تصاویر چند دختر شیرازی که سوژه روز ایران شدند را می‌بینید.
