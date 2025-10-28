درگیری دوباره ایران و اسرائیل حتمی است؛ ایران موشک جدید شلیک کرد

امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی در مصاحبه‌ای با یک رسانه انگلیسی زبان گفت درگیری ایران و رژیم صهیونیستی حتمی است اما نمی‌توان برایش دقیقاً زمانی تعیین کرد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «تمامی ارزیابی‌های امنیتی و نظامی نشان می‌دهد ایران نسبت به دفعه قبل آماده تر است... به جای بستن تنگه هرمز، ایران ابزارهای بسیار بیشتری برای فشار بر اسرائیل و ایالات متحده در اختیار دارد که نمی‌توانم جزئیات آن را شرح دهم... در آخرین روز جنگ، ایران یک موشک جدید شلیک کرد؛ این موشک به تنهایی از 6 یا 7 لایه دفاع هوایی اسرائیل عبور کرد و به هدف خود برخورد کرد. قابلیت‌های ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که در طول جنگ 12 روزه آشکار کردیم...» اظهارات ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.