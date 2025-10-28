En
تعداد بازدید : 2123
کد خبر:۱۳۳۶۹۷۱
4051 بازدید
نبض خبر

تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه

پس از انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران و رفتن به ترکیه منتشر شد، تصاویری از پژمان جمشیدی در فرودگاه در حال رفتن به سمت یکی از گیت‌ها در برخی صفحات مجازی منتشر شده است. مشخص نیست این تصاویر چه زمانی ثبت شده است. یک منبع آگاه به تسنیم گفت: «این بازیگر به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و موضوع فرار یا خروج غیرقانونی از کشور در میان نیست. تا این لحظه هیچ منع قضایی (ممنوع الخروجی) برای سفر وی اعلام نشده است.» یکی از نزدیکان پژمان جمشیدی گفت: «سفر پژمان جمشیدی به ترکیه صرفاً برای دیدار با پدر، برادر و اقوامش بوده است و چند روز دیگر برمی‌گردد. او منعی برای سفر نداشته و مشکل ممنوع‌الخروجی ندارد. البته قرار است در ساعاتی دیگر متنی هم به منظور رفع ابهام در فضای‌مجازی منتشر کند.» این تصاویر کوتاه را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر پژمان جمشیدی ترکیه ویدیو
