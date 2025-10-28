تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه

پس از انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی از ایران و رفتن به ترکیه منتشر شد، تصاویری از پژمان جمشیدی در فرودگاه در حال رفتن به سمت یکی از گیت‌ها در برخی صفحات مجازی منتشر شده است. مشخص نیست این تصاویر چه زمانی ثبت شده است. یک منبع آگاه به تسنیم گفت: «این بازیگر به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و موضوع فرار یا خروج غیرقانونی از کشور در میان نیست. تا این لحظه هیچ منع قضایی (ممنوع الخروجی) برای سفر وی اعلام نشده است.» یکی از نزدیکان پژمان جمشیدی گفت: «سفر پژمان جمشیدی به ترکیه صرفاً برای دیدار با پدر، برادر و اقوامش بوده است و چند روز دیگر برمی‌گردد. او منعی برای سفر نداشته و مشکل ممنوع‌الخروجی ندارد. البته قرار است در ساعاتی دیگر متنی هم به منظور رفع ابهام در فضای‌مجازی منتشر کند.» این تصاویر کوتاه را می‌بینید.