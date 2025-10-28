در مورد هر چیزی، رجوع به نظر مردم قابل اجرا نیست!

ابوالفضل اقبالی از طراحان طرح عفاف و حجاب و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: «در مورد هر چیزی که رجوع به نظر مردم قابل اجرا نیست. ما برای طرح‌هایی که اکثریت را درگیر می‌کند باید نظر جامعه را اعمال کنیم. قائل به مداخله هستم و چارچوب باید حداقلی باشد. جامعه ایران در هر دوره برهنگی برایش خط قرمز بوده. در خیلی از کشورهای لیبرال این سطح از درگیری با پوشش وجود ندارد. آقای رشیدی شما تا الان یک موضع درباره نمایش خانگی گرفتید؟ بنیان‌های فرهنگی را فقط حاکمیت داغون نکرده است!» اظهارات این شخص را می‌بینید و می‌شنوید.