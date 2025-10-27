En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بستری صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی در تهران

صابر کاظمی امشب با تدابیر ویژه پزشکی و همراهی دکتر جباری، کادر پزشکی قطری و خانواده‌اش راهی تهران شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۹۱
| |
11647 بازدید
|
۳

بستری صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از دریافت مجوز رسمی از کمیسیون پزشکی که عصر امروز (دوشنبه پنجم آبان) با حضور دکتر جباری نماینده فدراسیون والیبال و کادر درمان قطری برگزار شد، صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان، بلافاصله با نخستین پروازی که پس از این جلسه از دوحه به تهران انجام می‌شد، به ایران منتقل شد.

این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.

برای این انتقال، خانواده صابر کاظمی نیز همراه او بودند و تمامی مراحل انتقال با نظارت مستقیم دکتر جباری و هماهنگی کادر پزشکی قطری و فدراسیون والیبال صورت گرفت.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، امان‌زاده نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، عیسی سنگدوینی رئیس هیات والیبال استان گلستان و دکتر مهدی ابارشی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون والیبال به همراه کادر پزشکی ایرانی برای استقبال، تحویل و استقرار این بازیکن در یکی از مجهزترین بیمارستان‌های تهران، در فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صابر کاظمی والیبالیست لژیونر قطر مصدومیت کما انتقال بیمارستان خبر فوری
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تماس فدراسیون والیبال با پروفسور سمیعی
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
ورود خانواده صابر کاظمی به دوحه/ پلیس قطر: جزئیات حادثه فقط به خانواده اعلام می‌شود
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری
جزئیاتی از انتقال صابر کاظمی به ایران/ ملی‌پوش والیبال امشب در تهران
پیگیری لحظه‌به‌لحظه بازگشت صابر کاظمی
احتمال بررسی پرونده صابر کاظمی در مجلس
ماموریت پزشکان ایرانی برای بازگشت صابر کاظمی
ناامیدی قطری‌ها از وضعیت صابر کاظمی
آخرین وضعیت سلامت صابر کاظمی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
ویدیوی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
استوری FIVB برای صابر کاظمی
آخرین وضعیت پزشکی صابر کاظمی
بیانیه باشگاه الریان درباره وضعیت صابر کاظمی
روند انتقال صابر کاظمی به ایران آغاز شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
77
پاسخ
الهی خدا این بچه رو به پدر مادرش ببخشه
مردم…..همگی دعا کنین لطفا?
مهدی
|
Canada
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
25
پاسخ
خدایا، همه مریض ها رو شفای عاجل عنایت بفرما، از جمله اقای صابر کاظمی. آمین
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
12
پاسخ
أَمّن یجیبُ المُضطَرَّ إِذا دَعاهُ و یکشِفُ السّوءَ و یجعَلُکُم خُلفاءَ الأَرضِ أَءِلهٌ مَع‌اللّهِ قَلیلا مَا ‌تَذکّرون .خدا یا بحق این دعا این جوان را به مادرش ببخش امین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bl9
tabnak.ir/005bl9