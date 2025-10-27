دستگیری اقوام عبدالمالک ریگی به اتهام ۳ فقره قتل

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اوایل سال گذشته، یک درگیری خونین بین دو طایفه در زاهدان رخ داد که در جریان آن ۹ نفر به قتل رسیدند. ماجرا از این قرار بود که این ۲طایفه در زمینه قاچاق سوخت فعالیت داشتند اما بهدلیل مسائل مالی دچار اختلاف شده بودند. اختلافات آنها ادامه داشت تا اینکه در نهایت به یک درگیری تمام عیار ختم شد و آنها با اسلحه به جان هم افتادند.
قتل ۹ نفر
دو طایفه هر دو مسلح بودند و کلاشینکف داشتند و در این درگیری یکدیگر را به رگبار بستند. در جریان این تیراندازی ۶نفر از طایفه اول و ۳نفر از طایفه دوم به ضرب گلوله کشته شدند. با حضور پلیس در محل درگیری، تحقیقات آغاز و فردی که با تیراندازی رگباری ۶نفر از طایفه مقابل را به قتل رسانده بود، شناسایی و دستگیر شد. اما عاملان قتل ۳نفر از طایفه دیگر که ۲برادر بودند فراری شده بودند و تحقیقات نشان میداد که از زاهدان گریختهاند.
جستوجو برای دستگیری این دو برادر ادامه داشت و تحقیقات نشان میداد که آنها به تهران گریختهاند. از سوی دیگر، بستگان مقتولان نیز بسیج شده بودند تا هرچه زودتر قاتلان فراری را پیدا کنند. اقوام مقتولان که راهی تهران شده بودند، مدتی قبل موفق شدند در غرب پایتخت و بهصورت کاملا اتفاقی ۲برادر فراری را شناسایی و پلیس را خبر کنند. همین کافی بود تا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای دستگیری ۲برادر وارد عمل شوند. آنها صبح دیروز در جریان عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه ۲برادر که یکی از آنها ۴۵ساله و دیگری ۵۰ساله بود، شدند و آنها را دستگیر کردند.
راه عبدالمالک
دو برادر دستگیر شده از بستگان عبدالمالک ریگی، تروریست جنایتکاری هستند که دستش به خون دهها ایرانی آغشته بود؛ مزدوری که علاوه بر قاچاق اسلحه و موادمخدر، چندین عملیات تروریستی در جنوب کشور را طراحی کرد و دهها نفر را به شهادت رساند و در نهایت نیز دستگیر و اعدام شد.
دو برادر دستگیر شده که از اقوام این تروریست هستند، در بازجوییها به قتل سه نفر اعتراف کردند و انگیزه خود را انتقامجویی دانستند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که دو برادر سابقه حمل موادمخدر داشته و بارها به زندان رفتهاند. از سوی دیگر، مشخص شد که آنها با اینکه در پایتخت مخفی شده بودند همچنان اقدام به قاچاق میکردند. آنها با پول بهدست آمده، ۲ملک در غرب تهران خریده بودند و به گمان اینکه هرگز در دام پلیس گرفتار نخواهند شد، به فعالیتشان ادامه میدادند.
یکی از آنها در تحقیقاتی گفت: طایفه ما مدتها بود که به کار قاچاق سوخت مشغول بود. ما با تانکر، به پاکستان و افغانستان سوخت قاچاق میکردیم و دلار و یورو میگرفتیم. طایفه دوم هم با ما کار میکردند اما دچار اختلافات مالی شدیم. در جریان درگیری، من و برادرم اسلحه کلاشینکف داشتیم و آنها هم با بیرحمی، طایفه ما را به رگبار بستند بهطوریکه در مجموع ۹نفر کشته شدند. وی ادامه داد: من و برادرم در دفاع از طایفهمان، اقدام به تیراندازی کردیم که به قتل ۳نفر منجر شد.
پس از اقرار این دو برادر به قتل سه نفر، پرونده این حادثه برای ادامه روند رسیدگی به دادسرای زاهدان فرستاده شد.