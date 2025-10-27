امام خمینی: من رو نمیشه بازی داد

امام خمینی در بخشی از بیاناتش تاکید کرد: «دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد. این را همه از گوشتان بیرون کنید! همهتان همه ما، از گوشمان بیرون کنیم که دعوای ما برای خدا است، ما برای مصالح اسلام دعوا میکنیم. خیر! مساله این حرفها نیست. من را نمیشود بازی داد! دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا میکنند همه برای خودشان است. همه میگویند پیش بده برای ما! همه میخواهند تمام این قدرت چیچی. آخر من نمیفهمم چه قدرتی الآن در کار هست! خوب، محمد رضا اگر دنبال این مسائل میرفت مطلبی بود، برای اینکه یک قدرتی بود- قدرت شیطانی بود- کسی حق نداشت یک کلمه بگوید»