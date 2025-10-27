En
جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۶۷۷۹
بازدید: ۳۱۵

عکس: برداشت زعفران - فاروج

شهرستان فاروج در خراسان شمالی با اختصاص ۴۰۰ هکتار به کشت زعفران، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان دارد و سالانه حدود ۱۳ تن محصول برداشت می‌کند. این تغییر الگوی کشت از تاکستان‌های سنتی به سمت زعفران، نتیجه خشکسالی‌ها، نیاز به آبیاری غرقابی و مشکلاتی نظیر عدم خرید تضمینی کشمش بوده است.

عکس مستند زعفران فاروج خراسان شمالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
