عکس: برداشت زعفران - فاروج

شهرستان فاروج در خراسان شمالی با اختصاص ۴۰۰ هکتار به کشت زعفران، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در استان دارد و سالانه حدود ۱۳ تن محصول برداشت می‌کند. این تغییر الگوی کشت از تاکستان‌های سنتی به سمت زعفران، نتیجه خشکسالی‌ها، نیاز به آبیاری غرقابی و مشکلاتی نظیر عدم خرید تضمینی کشمش بوده است.