تجلیل از پرستاران و مدیران بیمارستان بعثت سنندج

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، به مناسبت هفته پرستار، تیم خبری این رسانه با حضور در بیمارستان بعثت سنندج، ضمن گفتوگو با جمعی از پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی، گزارشی از تلاشهای شبانهروزی و نقش بیبدیل پرستاران در ارتقای سلامت جامعه تهیه کرد.
در حاشیه این بازدید، از مهرانگیز آزمون، رئیس دفتر پرستاری بیمارستان بعثت سنندج که پس از ۳۲ سال خدمت صادقانه در عرصه پرستاری در آستانه بازنشستگی قرار دارد، با اهدای لوح سپاس و هدیهای نمادین تقدیر شد.
همچنین از عبدالله ربانی، مدیر داخلی بیمارستان بعثت سنندج، به پاس تلاشهای مستمر در بهبود روند خدماترسانی، هماهنگی بخشهای درمانی و پشتیبانی بیمارستان تجلیل به عمل آمد.
در ادامه، بهاءالدین صلواتی، پرستار بخش ICU و مسئول ایمنی بیمارستان، بهعنوان یکی از چهرههای پرتلاش حوزه مراقبتهای ویژه و ایمنی بیمار مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین از مهدی ملارجبی، کارشناس اتاق عمل بیمارستان بعثت سنندج، به دلیل نقش مؤثر در تیمهای جراحی و رعایت اصول حرفهای در ارائه خدمات درمانی، قدردانی شد.
همچنین از ماریا محمدی، کارشناس ایمنی بیمارستان بعثت سنندج، بهواسطه تلاشهای پیگیر در ارتقای شاخصهای ایمنی و سلامت بیماران، تجلیل به عمل آمد.
این آیین تقدیر با هدف پاسداشت زحمات پرستاران، تقویت انگیزه خدمت در کادر درمان و یادآوری نقش محوری آنان در ارتقای نظام سلامت برگزار شد.