En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد پزشکیان از مقاومت مقابل کوچک‌سازی دولت

رئیس جمهور با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعددی برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر مطرح می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۲۹
| |
473 بازدید
انتقاد پزشکیان از مقاومت مقابل کوچک‌سازی دولت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس جمهور با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مقاومت رو‌به‌رو می‌شود، گفت: امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعددی برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیر‌های دیگر مطرح می‌شود.

مسعود پزشکیان پیش انماز ظهر امروز - دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- در دیدار مجمع نمایندگان استان‌های البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، عدم تناسب منابع و مصارف و ناترازی درآمد‌ها و هزینه‌ها را عامل اساسی و اصلی ایجاد و افزایش تورم و برخی مشکلات اقتصادی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین انتظار و خواسته ما از نمایندگان مجلس در این زمینه این است که کمک کنند بودجه‌ای تنظیم و تصویب شود که کسری نداشته باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید متناسب با منابع، توقع ایجاد شود، افزود: تفویض حداکثر ممکن اختیارات به استان‌ها که دولت آن را دنبال می‌کند، این امکان را فراهم می‌کند که شناسایی نیاز‌ها و طراحی راهکار‌های رفع آنها، از سوی مدیرانی دنبال شود که خودشان مسئول اجرای آنها هستند.

پزشکیان با تاکید دوباره بر اینکه دولت چهاردهم و شخص وی موکدا اعلام کرده‌اند که از همکاری هر کسی که بتواند راهکار موثر برای رفع مشکلات ارائه دهد، استقبال می‌کنند، تصریح کرد: در وضعیتی که دشمن مترصد سوءاستفاده از دعوا و تفرقه میان ماست، باید اختلافات را کنار گذاشته و همه برای غلبه بر مشکلات متحد و یکصدا باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به برخی اقدامات دولت برای سامان دادن ناترازی‌ها در حوزه‌های آب، نیرو، انرژی و مالی گفت: دولت به شکل گسترده‌ای در حال همکاری با دانشگاهیان و کارشناسان برای شناسایی دقیق و طراحی راهکار‌های جامع حل مشکلات است.

رئیس جمهور همچنین از نمایندگان خواست تا با وسواس بیشتری هر درخواست منتج به بزرگ شدن نظام اداری کشور را مطرح و دنبال کنند و اظهار کرد: بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی آن شده و از شما نمایندگان می‌خواهم که به دولت در کوچک و چابک کردن این ساختار کمک کنید.

پزشکیان با انتقاد از اینکه اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مخالفت و مقاومت رو‌به‌رو می‌شود، تصریح کرد: امروز در حالی بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعدد و مکرری برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیر‌های دیگر مطرح می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ناترازی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: جلسه هیئت دولت
تعیین مکان اولین جلسه استانی از سوی پزشکیان
حمله روزنامه نزدیک به قالیباف به دولت پزشکیان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005bk9
tabnak.ir/005bk9