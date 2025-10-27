En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وریا غفوری دستیار ساپینتو در استقلال شد

«وریا غفوری» به عنوان کمک‌مربی به کادرفنی استقلال اضافه شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۲۵
| |
590 بازدید

 

وریا غفوری دستیار ساپینتو در استقلال شد

به گزارش تابناک،  رسانه رسمی باشگاه استقلال در خبری نوشت: 

«باشگاه استقلال با افتخار اعلام می‌کند که وریا غفوری، کاپیتان سابق و از چهره‌های ماندگار تاریخ این باشگاه، به عنوان کمک‌مربی تیم فوتبال استقلال به جمع کادرفنی اضافه شد.

وریا غفوری که سال‌ها با تعصب، شجاعت و صداقت پیراهن آبی را بر تن داشت، این‌بار در قامت مربی به خانه خود بازگشته تا تجربه، دانش و روحیه رهبری‌اش را در خدمت تیم محبوب میلیون‌ها هوادار قرار دهد.

حضور این چهره محبوب و باتجربه، که با درخواست مستقیم ریکاردو ساپینتو و تلاش‌های مدیریت باشگاه نهایی شد، می‌تواند نقشی مهم در مسیر تداوم افتخار و موفقیت‌های استقلال ایفا کند.

به خانه خوش آمدی کاپیتان»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وریا غفوری ساپینتو کادر فنی استقلال تاجرنیا
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم
واکنش تاجرنیا به سه برد پیاپی شاگردان ساپینتو
داماش گیلان و یادآوری یک زخم کهنه؛ محو بااصالت‌ها از جغرافیای فوتبال ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۸ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۷ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۶ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bk5
tabnak.ir/005bk5