وریا غفوری دستیار ساپینتو در استقلال شد

«وریا غفوری» به عنوان کمک‌مربی به کادرفنی استقلال اضافه شد.

به گزارش تابناک، رسانه رسمی باشگاه استقلال در خبری نوشت:

«باشگاه استقلال با افتخار اعلام می‌کند که وریا غفوری، کاپیتان سابق و از چهره‌های ماندگار تاریخ این باشگاه، به عنوان کمک‌مربی تیم فوتبال استقلال به جمع کادرفنی اضافه شد.

وریا غفوری که سال‌ها با تعصب، شجاعت و صداقت پیراهن آبی را بر تن داشت، این‌بار در قامت مربی به خانه خود بازگشته تا تجربه، دانش و روحیه رهبری‌اش را در خدمت تیم محبوب میلیون‌ها هوادار قرار دهد.

حضور این چهره محبوب و باتجربه، که با درخواست مستقیم ریکاردو ساپینتو و تلاش‌های مدیریت باشگاه نهایی شد، می‌تواند نقشی مهم در مسیر تداوم افتخار و موفقیت‌های استقلال ایفا کند.

به خانه خوش آمدی کاپیتان»