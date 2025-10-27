En
افزایش تعداد مصدومان تصادف دو اتوبوس در جاده کرج

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت ۲۶ نفر در تصادف دو اتوبوس در جاده مخصوص کرج خبر داد.
افزایش تعداد مصدومان تصادف دو اتوبوس در جاده کرج

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شروین تبریزی درتوضیح بیشتر گفت: ساعت ۶:۴۷ دقیقه صبح امروز، یک مورد تصادف در جاده مخصوص کرج به مرکز ۱۱۵ اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از آنجایی که احتمال می‌رفت تعداد مجروحان این تصادف زیاد باشد، بلافاصله ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

تبریزی گفت: این حادثه تاکنون ۲۶ مصدوم داشته که ۲۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر در محل خدمات درمانی دریافت کرد.

به نظر می‌رسد علت حادثه عدم توجه کافی به جلو است

سرهنگ رابعه گفت: این حادثه حدود ساعت ۷ صبح امروز در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج قبل از ایران خودرو بین دو اتوبوس شهری رخ داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از آنجایی که هیچ آثار انعکاسی در محل حادثه وجود ندارد، به نظر می‌رسد علت برخورد، عدم توجه کافی به جلو باشد؛ اما علت دقیق حادثه در دست بررسی است.

