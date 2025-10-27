افزایش تعداد مصدومان تصادف دو اتوبوس در جاده کرج

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شروین تبریزی درتوضیح بیشتر گفت: ساعت ۶:۴۷ دقیقه صبح امروز، یک مورد تصادف در جاده مخصوص کرج به مرکز ۱۱۵ اورژانس اعلام شد.
وی افزود: در این حادثه دو دستگاه اتوبوس با یکدیگر برخورد کردند.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: از آنجایی که احتمال میرفت تعداد مجروحان این تصادف زیاد باشد، بلافاصله ۱۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.
تبریزی گفت: این حادثه تاکنون ۲۶ مصدوم داشته که ۲۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر در محل خدمات درمانی دریافت کرد.
به نظر میرسد علت حادثه عدم توجه کافی به جلو است
سرهنگ رابعه گفت: این حادثه حدود ساعت ۷ صبح امروز در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج قبل از ایران خودرو بین دو اتوبوس شهری رخ داد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از آنجایی که هیچ آثار انعکاسی در محل حادثه وجود ندارد، به نظر میرسد علت برخورد، عدم توجه کافی به جلو باشد؛ اما علت دقیق حادثه در دست بررسی است.