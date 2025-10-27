به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در آستانه هفته پرستار، خبرگزاری تابناک کردستان میزگردی با حضور جمعی از فعالان حوزه پرستاری برگزار کرد تا صدای پرستاران استان از زبان خود آنان شنیده شود. در این نشست صمیمی، جمعی از پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستانهای کوثر و توحید سنندج، اعضای هیئتمدیره نظام پرستاری و بهیاران باسابقه استان، به تشریح وضعیت موجود، مشکلات صنفی و مطالبات خود از مسئولان پرداختند.
شرکتکنندگان در این گفتوگو، با اشاره به نقش بیبدیل پرستاران در حفظ سلامت جامعه، از بیتوجهی به وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر انتقاد کردند. آنان گفتند: پرستاری حرفهای است که با جان انسانها گره خورده، اما در عینحال از کمترین حمایتهای شغلی و مالی برخوردار است. بسیاری از همکاران ما باوجود سالها سابقه خدمت، هنوز از مسکن و امنیت شغلی بیبهرهاند و پرداختیها نیز با تأخیر و نابرابری انجام میشود.
رئیس نظام پرستاری سنندج: بیتوجهی به مطالبات پرستاران، انگیزه خدمت را از کادر درمان گرفته است
جلیل آدابی، رئیس نظام پرستاری سنندج و عضو نظام پرستاری کشور، در میزگردی رسانهای تابناک به مناسبت هفته پرستار با اشاره به دشواریهای شغل پرستاری اظهار کرد: اگر تنها یک شب، دیگران در بخشهای ویژه بیمارستانها کنار ما بنشینند، بدون انجام هیچ کاری، خواهند دید که تحمل شرایط کاری پرستاران تا چه اندازه دشوار است. پرستاری شغلی شریف و سرشار از ایثار است و همکاران ما با دل و جان برای مردم خدمت میکنند.
وی با یادآوری نقش پرستاران در دوران کرونا افزود: در ایام سخت کرونا، ایثار و ازخودگذشتگی پرستاران جلوهگر شد. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها حتی از حضور در کنار بیمارانشان واهمه داشتند، پرستاران بیادعا کنار بیماران ایستادند و شهدایی دادیم که نامشان در تاریخ سلامت کشور ماندگار شد.
رئیس نظام پرستاری سنندج، با اشاره به مطالبات انباشتهشده پرستاران، تصریح کرد: وقتی از مطالبه سخن میگوییم، منظور حقی قانونی است که مصوبه دارد، اما اجرایی نشده است. متأسفانه بسیاری از مصوبات مجلس و دولت درباره حقوق پرستاران هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مطالبات ما از حد دانشگاهها و وزارت بهداشت فراتر رفته است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مطالبات ما، پرداخت معوقات مربوط به تعرفهگذاری خدمات پرستاری است که از مصوبه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ منشأ میگیرد، اما تاکنون ناقص اجرا شده است. امروز که چهارم آبان ۱۴۰۴ است، آخرین پرداخت مربوط به فروردین همین سال بوده؛ در حالی که تورم و شرایط اقتصادی تغییرات زیادی کرده است.
آدابی، اجرای ناقص این قانون را ناعادلانه دانست و گفت: در حالیکه بیمهها برای خدمات پرستاری پول پرداخت میکنند، این مبلغ بهصورت کامل به گروه پرستاری نمیرسد. به جای پرداخت عادلانه بر اساس نوع خدمت، مبلغ ثابتی برای هر بیمار در نظر گرفتهاند که بین پرستاران تقسیم میشود. این رویه منجر به تضییع حقوق کادر پرستاری شده است.
وی افزود: طبق گزارش معاونت پرستاری وزارت بهداشت، کشور سالانه میلیاردها تومان از خروج پرستاران زیان میبیند. از دوران تحصیل تا ورود به عرصه کار، هزینههای زیادی برای تربیت نیروی پرستاری صرف میشود، اما به دلیل نبود شرایط مطلوب، بسیاری از پرستاران به مهاجرت فکر میکنند.
رئیس نظام پرستاری سنندج، با اشاره به مشکلات معیشتی پرستاران کردستان گفت: در استان کردستان نزدیک به ۲۷ سال است که پرستاران تعاونی مسکن ندارند و ناچارند زیر بار وامهای سنگین بروند تا شاید بتوانند خانهای تهیه کنند. علاوه بر آن، آیتمهایی مانند فوقالعاده خاص، مزایای مناسبتی و پرداختهای رفاهی مصوب دولت نیز یا اجرا نشده یا ناقص پرداخت میشود.
وی با ابراز تأسف از وضعیت معوقات افزود: هماکنون اغلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور بین چند ماه تا بیش از یک سال معوقه دارند و تنها برخی دانشگاههای تهران توانستهاند پرداختهای خود را بهروز نگه دارند. این تأخیر در پرداخت، فقط به استان کردستان محدود نیست و مشکل سراسری است.
آدابی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه مشکلات گفت: از زمان اجرای طرح تحول سلامت، دولت موظف شد بخشی از مطالبات را از طریق بیمهها پرداخت کند. اما اکنون بدهی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به بیمهها به هزاران میلیارد تومان رسیده و این وضعیت باعث شده پرداختهای پرستاران با تأخیرهای طولانی انجام شود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، بیتوجهی به حقوق پرستاران باعث کاهش انگیزه و خروج نیروهای کارآمد از نظام سلامت شده است. بسیاری از پرستاران نهتنها به مهاجرت فکر میکنند، بلکه برخی به کلی از حرفه پرستاری خارج میشوند و مشاغل آزاد را ترجیح میدهند.
رئیس نظام پرستاری سنندج، با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت و مجلس برای حل مشکلات پرستاران گفت: پرستاران ستون سلامت جامعه هستند. اگر معیشت و منزلت آنان تأمین شود، سطح سلامت عمومی نیز ارتقا پیدا خواهد کرد. امیدواریم دولت با همت و برنامهریزی واقعی، مصوبات قانونی را اجرایی کند و به مطالبات جامعه پرستاری پاسخ دهد.
سرپرستار اتاق عمل بیمارستان کوثر سنندج: تیمهای اتاق عمل، قهرمانان گمنام عرصه درمان هستند
بهاره صفاییپور، سرپرستار اتاق عمل بیمارستان کوثر سنندج، د. این میزگرد ضمن تبریک هفته پرستار به جامعه پرستاری کشور اظهار کرد: بنده سه سال است که در سمت سرپرستاری اتاق عمل بیمارستان کوثر فعالیت میکنم و افتخار دارم در کنار تیمی پرتلاش و باانگیزه، بخشی از خانواده بزرگ درمان استان باشم.
وی با بیان اینکه اتاق عمل از حساسترین و دشوارترین بخشهای بیمارستان است، افزود: تیم اتاق عمل متشکل از دو گروه اصلی بیهوشی و جراحی است. بهدلیل نوع خاص کار، فضای اتاق عمل باید کاملاً ایزوله، با رفتوآمد محدود و کنترلشده باشد. همین ویژگی باعث شده که تیمهای اتاق عمل و بیهوشی در مقایسه با سایر بخشها، کمتر دیده شوند و شناختهشده نباشند.
سرپرستار اتاق عمل بیمارستان کوثر سنندج، ادامه داد: در واقع کارکنان اتاق عمل مانند پشتصحنهی تئاتری هستند که نتیجه کارشان را همه میبینند، اما زحمات و فشار کاریشان کمتر به چشم میآید. در حالی که کوچکترین خطا یا تأخیر در کار آنان میتواند پیامدهای جدی برای جان بیمار داشته باشد.
وی، با اشاره به فشردگی کاری و شرایط خاص اتاق عمل گفت: کار در اتاق عمل با استرس بالا و مسئولیت سنگین همراه است. همکاران من با وجدان کاری بالا، تمام تلاش خود را میکنند تا هر بیمار با هر شرایطی، با آرامش و سلامت از اتاق عمل خارج شود. اما واقعیت این است که فشار کاری بر دوش این نیروها بسیار زیاد است.
صفاییپور، در ادامه به موضوع کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: در همه بخشهای پرستاری، از جمله اتاق عمل، کمبود نیرو وجود دارد. در نتیجه، حجم کاری پرسنل فعلی دو تا سه برابر شده است. طبیعی است که هرچقدر نیروی بیشتری در اختیار داشته باشیم، کیفیت خدمات نیز بالاتر میرود؛ اما متأسفانه این کمبود همچنان محسوس است.
وی، درباره وضعیت تجهیزات و امکانات جراحی در استان کردستان توضیح داد: اتاق عمل بیمارستان کوثر سنندج یکی از بزرگترین و مجهزترین اتاقهای عمل کشور است و تقریباً تمام اعمال جراحی در آن انجام میشود؛ از جراحیهای تخصصی گوش و حلق و بینی گرفته تا پیوند کلیه. به ندرت پیش میآید که بیماری مراجعه کند و بهدلیل کمبود امکانات، کار درمانیاش انجام نشود.
سرپرستار اتاق عمل بیمارستان کوثر سنندج، افزود: در حالی که در شهرستانهای دیگر استان هنوز برخی از امکانات تخصصی وجود ندارد و بیماران ناچارند برای انجام عملهای خاص به سنندج مراجعه کنند، بیمارستان کوثر خوشبختانه از نظر تجهیزات و تیم جراحی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و توانسته نیاز مراجعان از سراسر استان را پاسخ دهد.
وی، باتجربه با قدردانی از تلاش همکاران خود در بخشهای اتاق عمل و بیهوشی گفت: تیمهای اتاق عمل از فداکارترین نیروهای نظام سلامت هستند که در سکوت و دور از دید عموم، شبانهروز برای نجات جان بیماران تلاش میکنند. امیدوارم مسئولان حوزه سلامت با درک این زحمات، در زمینه تأمین نیروی انسانی و بهبود شرایط کاری آنان اقدامات موثرتری انجام دهند.
درخواست بهیاران کردستان برای امکان ادامه تحصیل و ارتقای شغلی
فرشته ملایی، بهیار واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان توحید سنندج، در این میزگرد، ضمن تبریک این هفته به جامعه پرستاری، از تلاشها و پیشرفتهای اخیر در حوزه خدمات تخصصی قلب در استان کردستان سخن گفت.
وی که سالها در واحد اکو بیمارستان توحید فعالیت دارد، اظهار کرد: واحد اکو بیمارستان توحید از بخشهای مهم و پرکار این مرکز است و خدمات آن توسط پزشکان متخصص قلب انجام میشود. در حال حاضر دو تیم تخصصی شامل دکتر هوشمند و خانم دکتر هادیزاده، روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ مورد اکوکاردیوگرافی برای بیماران بستری و سرپایی انجام میدهند.
بهیار واحد اکوکاردیوگرافی بیمارستان توحید سنندج، با اشاره به مراجعه بیماران از شهرستانهای مختلف استان به واحد اکو، افزود: واحد اکو بیمارستان توحید تنها مرکز فعال در استان کردستان است که خدمات تخصصی اکو قلب را ارائه میدهد. به همین دلیل علاوه بر بیماران سنندجی، بیماران زیادی از شهرهای اطراف نیز برای دریافت این خدمات به این مرکز مراجعه میکنند.
وی، با تأکید بر کمبود نیروی انسانی در این بخش گفت: در حال حاضر تنها دو نفر نیروی فعال در واحد اکو مشغول به کار هستند، در حالی که حجم مراجعه بیماران بسیار زیاد است. با این حال، همکاران ما با تلاش مضاعف و تعهد بالا، خدمات را بدون وقفه ارائه میدهند.
ملایی، با اشاره به بهبود شرایط درمان بیماران قلبی در استان کردستان اظهار کرد: تا چند سال پیش، بسیاری از بیماران قلبی برای انجام اکو یا عملهای تخصصی ناچار به اعزام به استانهای همدان یا کرمانشاه بودند، اما خوشبختانه امروز با حضور پزشکان متخصص و تجهیز بخش اکو، تقریباً تمام خدمات قلب در خود سنندج انجام میشود. اکنون اعزام بیماران به خارج از استان به حداقل رسیده است.
وی، با ابراز امیدواری نسبت به آینده این بخش گفت: به زودی دستگاه جدید اکو نیز در بیمارستان توحید راهاندازی خواهد شد که به ارتقای کیفیت خدمات کمک زیادی میکند. با تلاش دکتر هوشمند و دیگر همکاران، شرایط به گونهای پیش رفته که بیماران میتوانند با اطمینان کامل درمان خود را در همین مرکز پیگیری کنند.
این بهیار با اشاره به وضعیت همکاران بهیار در سطح استان نیز افزود: در حال حاضر حدود پنجاه تا شصت نفر بهیار در استان کردستان مشغول خدمت هستند. متأسفانه بهیاری دیگر در مدارس و مراکز آموزشی پذیرش ندارد و نسل جدیدی وارد این حرفه نمیشود. ما از مسئولان وزارت بهداشت انتظار داریم همانطور که در استانهای محروم دیگر مانند سیستان و بلوچستان دورههای تکمیلی برای بهیاران برگزار شده، این امکان برای استان کردستان نیز فراهم شود تا نیروهای باتجربه بتوانند با سابقه خدمت، ادامه تحصیل داده و ارتقای شغلی پیدا کنند.
وی، با قدردانی از برگزارکنندگان میزگرد و جامعه پرستاری گفت: بهیاران در کنار پرستاران و پزشکان، بخشی مهم از چرخه درمان هستند و امیدواریم با توجه بیشتر به مطالبات این قشر، انگیزه خدمت در میان نیروهای باسابقه تقویت شود.
پرستار سنندجی: بیش از ۹۰ درصد پرستاران استان فاقد مسکناند / معیشت، بزرگترین چالش جامعه پرستاری است
آکو خرقهپوش، پرستار آیسییو بخش سوختگی بیمارستان کوثر سنندج و عضو هیئتمدیره نظام پرستاری شهرستان سنندج، در این میزگرد، وضعیت معیشتی پرستاران و مشکلات جدی آنان را تشریح کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از پرستاران امروز برای تأمین هزینههای روزمره زندگی و حتی نان شب خود دچار مشکلاند، با وجود اینکه شبانهروز و با تمام توان در خدمت بیماران هستند.
وی افزود: یکی از اساسیترین مشکلات جامعه پرستاری در کردستان، مسئله مسکن است. بر خلاف سایر ارگانها که طرحها و تسهیلاتی برای خانهدار شدن کارکنان خود دارند، طی حدود بیست سال گذشته هیچ اقدام مؤثری برای پرستاران صورت نگرفته و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از پرستاران استان فاقد مسکن هستند. به باور من، تأمین مسکن برای این قشر خدوم یک ضرورت فوری و حیاتی است.
پرستار آیسییو بخش سوختگی بیمارستان کوثر سنندج، با اشاره به مشکلات پرداختی در حوزه پرستاری نیز اظهار کرد: تا چند ماه پیش، مبلغ اضافهکار یک پرستار تنها ۱۵ هزار تومان برای هر ساعت بود؛ در حالی که بسیاری از آنان در بخشهای ویژه مانند آیسییو کرونا یا سوختگی، ساعتهای طولانیتری در شرایط سخت کار میکردند. وی تأکید کرد: با چنین مبالغی حتی امکان تأمین حداقل نیازهای زندگی هم وجود ندارد و این موضوع فشار روحی زیادی بر همکاران ما وارد کرده است.
وی، باسابقه که بیش از دوازده سال در حوزه پرستاری فعالیت دارد، ضمن انتقاد از کمتوجهی برخی نهادها به قشر پرستار در مناسبتهای خاص، گفت: مایه تأسف است که بسیاری از سازمانها و دستگاهها در روز پرستار به کارکنان خود هدیه میدهند، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه برای پرستاران بالینی انجام نداده است. انتظار داریم مسئولان دانشگاه در این باره تجدیدنظر کرده و شأن پرستاران را بیش از پیش پاس بدارند.
خرقهپوش در ادامه به وضعیت بخش سوختگی بیمارستان کوثر نیز اشاره کرد و اظهار کرد: با وجود محدودیتها، این بخش از لحاظ خدمات درمانی در سطح بسیار مطلوبی فعالیت میکند. حضور پزشکان متخصص و فوقتخصص زخم و سوختگی و مدیریت منسجم مجموعه باعث شده که بیماران سوختگی در این بیمارستان درمانی با کیفیت و امیدبخش دریافت کنند.
وی افزود: در بخش سوختگی، شدت جراحات بیماران گاهی بسیار بالاست، اما تیم درمان بدون توجه به درصد سوختگی، تا آخرین لحظه تمام تلاش خود را برای نجات بیماران انجام میدهد. ما معتقدیم که نتیجه نهایی در دست خداوند است، اما وظیفه ما انجام کامل مسئولیت انسانی و حرفهایمان است.
پرستار آیسییو بخش سوختگی بیمارستان کوثر سنندج، با تأکید بر لزوم توجه جدیتر به وضعیت معیشتی و رفاهی پرستاران استان کردستان گفت: جامعه پرستاری کردستان در کنار کمبود نیرو و حجم بالای کار، با مشکلات اقتصادی، کمبود امکانات و نبود حمایتهای لازم مواجه است. انتظار ما از مسئولان این است که نگاه ویژهای به این قشر فداکار داشته باشند و اجازه ندهند پرستاران با دغدغه معیشت، از عشق خدمت فاصله بگیرند.
سرپرستار اورژانس بیمارستان کوثر سنندج: نظام پرستاری نیازمند بازنگری در سیاستهای رفاهی و جذب نیرو است
لقمان شریفی، سرپرستار اورژانس بیمارستان کوثر سنندج و عضو دورههای پنجم و ششم هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان و شورای عالی نظام پرستاری کشور، در این میزگرد، گفت: سازمان نظام پرستاری کشور اکنون در ششمین دوره فعالیت خود قرار دارد و در استان کردستان پنج هیئتمدیره فعال در حوزههای انتخابیه سنندج، بانه، سقز، مریوان و سروآباد، بیجار، دیواندره، کامیاران و دهگلان فعالیت میکنند. در آخرین دوره انتخابات، میزان مشارکت جامعه پرستاری در استان رشد چشمگیری داشته و حدود ۳۷۰۰ نفر از پرستاران و بهیاران در این انتخابات شرکت کردند.
وی افزود: در حال حاضر حدود پنج هزار نفر از نیروهای گروه پرستاری شامل پرستاران، بهیاران، تکنسینهای اتاق عمل، بیهوشی و فوریتهای پزشکی در استان مشغول فعالیت هستند. با این حال، بسیاری از آنان با مشکلات معیشتی، کمبود امکانات و نابرابری در نظام پرداخت مواجهاند.
سرپرستار اورژانس بیمارستان کوثر سنندج، با تأکید بر اینکه پرستاری یکی از سختترین و در عین حال انسانیترین مشاغل نظام سلامت است، تصریح کرد: تصور عمومی جامعه این است که پرسنل بیمارستانی از رفاه نسبی برخوردارند، در حالی که واقعیت متفاوت است. بسیاری از پرستاران ما با حقوقی زیر خط فقر زندگی میکنند و از ابتداییترین امکانات رفاهی مانند مسکن و تسهیلات مالی بیبهرهاند. آرامش روحی و مالی لازمه رفتار مناسب با بیمار است، اما وقتی پرستار خود درگیر فشار اقتصادی باشد، طبیعی است که تعادل روحیاش تحتتأثیر قرار گیرد.
وی، یکی از اصلیترین مشکلات پرستاران را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: متأسفانه برخی مسئولان کمبود نیرو را با تربیت نیروی جدید اشتباه میگیرند. در حالی که پرستاران جوان پس از طی دورههای تحصیلی و خدمت در استان، بهدلیل نبود جذب و استخدام پایدار، مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگر میشوند. این روند، خسارتی جدی برای نظام سلامت استان است.
شریفی همچنین در خصوص معوقات مالی و اجرای ناقص تعرفهگذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: بخش بزرگی از مطالبات مالی پرستاران مربوط به تعرفهگذاری و کارانههاست که در مواردی تا هفت یا هشت ماه پرداخت نشده است. این معوقات نتیجه مستقیم تعلل بیمهها و کمتوجهی وزارت بهداشت در پرداخت بهموقع تعهدات خود است.
وی با اشاره به مشکلات رفاهی پرستاران استان کردستان افزود: حق مسکن فعلی پرستاران تنها ۲۰۰ هزار تومان در ماه است؛ رقمی که حتی پاسخگوی چند روز هزینه رفتوآمد هم نیست. انتظار داریم هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با درک شرایط اقتصادی موجود، بازنگری جدی در پرداختهای رفاهی از جمله حق مسکن و حق لباس داشته باشند.
سرپرستار اورژانس بیمارستان کوثر سنندج، ادامه داد: قدردانی از پرستاران نباید در حد شعار و سخنرانی باقی بماند. پرستاران فرشتههای زمینیاند، اما فرشتهها هم به امنیت شغلی و معیشتی نیاز دارند. امروز جامعه پرستاری کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه عملی، نه شعارگونه، از سوی تصمیمگیران است.
وی با تأکید بر لزوم تصمیمگیری ملی و اجرای منطقهای در حوزه پرستاری گفت: ما باید در سطح کشور تصمیم بگیریم و در سطح استان عمل کنیم. پرستاران کردستان با تمام مشکلات همچنان متعهدانه و شبانهروزی در کنار بیماران خود هستند، اما انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان بایستند و از این قشر صبور و زحمتکش حمایت واقعی کنند.
در پایان، فرزاد مرادی سرپرست خبرگزاری تابناک استان کردستان با اهدای هدایایی به پرستاران حاضر در میزگرد به نمایندگی، از ایثار و فداکاری جامعه پرستاری استان کردستان تجلیل و قدردانی کرد.