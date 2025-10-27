En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قالیباف: اصلاح اقتصاد بدون اصلاح انرژی بی‌نتیجه است

رئیس مجلس گفت: تمرکز دوره دوازدهم بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانون‌گذاری بوده و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بدون واقعی‌سازی قیمت انرژی و سامان‌دهی مصرف امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶۲
| |
421 بازدید
|
۱۴

قالیباف: اصلاح اقتصاد بدون اصلاح انرژی بی‌نتیجه است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست سرمایه گذاری در صنعت نفت اظهار داشت: در آغاز دوره جدید مجلس اعلام کردیم که رویکرد قانون‌گذاری باید منطبق با اقتصاد مردمی باشد و نیازهای قانون‌گذاری را بر همین اساس پیش ببریم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: تاکنون ۲۱ قانون در حوزه‌های مختلف اقتصادی تدوین و تصویب شده است؛ از جمله قانون بانک مرکزی که براساس آن، بانک‌هایی که در ایجاد تورم نقش دارند از چرخه فعالیت خارج می‌شوند.

قالیباف با اشاره به انباشت قوانین و ضرورت پالایش آنها گفت: «در مجلس دوازدهم تمرکز ما بر بازنگری قوانین بود و از میان ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون، حدود دو سوم از آنها را منسوخ خواهیم کرد تا نظام قانون‌گذاری چابک‌تر و کارآمدتر شود.»

رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: «دخالت دولت در اقتصاد باید صرفاً در حوزه‌هایی باشد که مردم و بخش خصوصی امکان ورود ندارند. دولت باید به عنوان پشتیبان عمل کند، نه رقیب بخش خصوصی.»

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: «اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی شدنی نیست. باید قیمت‌ها واقعی و متناسب با منافع مردم تعیین شوند.»

قالیباف تأکید کرد اصلاح قیمت‌ها نه تنها راه نخست بلکه بخشی از روند جامع اصلاح اقتصادی است و افزود: «در این مسیر، هم تولید و هم مصرف اهمیت دارد، اما تمرکز ما بر سامان‌دهی الگوی مصرف خواهد بود.»

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: ما از عمق زمین و دریا روزانه معادل حدود ۹ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کنیم، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر می‌رود.

وی در این زمینه ادامه داد: همین میزان نفت می‌تواند با سرمایه‌گذاری صحیح به ارزش افزوده تبدیل شود. متأسفانه در قراردادهای نفتی امروز دو دلار به سرمایه‌گذار می‌دهیم تا نفت را از زمین بیرون بیاورد، در حالی که ۶۰ دلار ارزش آن از بین می‌رود. این منطق غلط باید اصلاح شود.

قالیباف با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین مالی گفت: چرا برای ۳ یا ۴ میلیارد دلار به کشورهای دیگر دست دراز می‌کنیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های امانات بانکی خودمان وجود دارد؟ مردم پول‌هایشان را در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن راکد کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول اگر دولت و بانک‌ها تضمین دهند، می‌توان از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور استفاده کرد و به مردم هم سود بیشتری داد.

وی تأکید کرد: ما در مجلس قانون‌گذاری کردیم و محکم ایستاده‌ایم تا وزارت نفت نیز به این جهت‌گیری توجه کند. متأسفانه گاهی خودمان خود را بیش از دشمن تحریم می‌کنیم. بخش خصوصی ما آماده سرمایه‌گذاری است، اما گرفتار بوروکراسی و کندی در تصمیم‌گیری‌هاست. باید این موانع را برداشت تا بخش خصوصی واقعی بتواند در تولید و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: البته نمی‌خواهم بگویم هیچ کاری انجام نشده است؛ در برخی میادین، کارهای مثبتی آغاز شده، اما سرعت آن بسیار پایین است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنا قرار دهیم.

در حال تکمیل…

خبر در حال تکمیل است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف اصلاحات اقتصاد صنعت نفت مجلس دوازدهم اصلاحات اقتصادی اصلاحات ساختاری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنان قالیباف پس از نشستن بر کرسی ریاست
عکس: قالیباف در محاصره زنان نماینده در مجلس!
قالیباف: ملت به ما امید بسته‌اند، آیا ما پاسخگو هستیم؟
نقش پزشکیان در انتخاب قالیباف بعنوان رئیس مجلس چه بود؟/دولت و مجلس تازه نفس درابتدای راه مشترک!
چرا قالیباف دنبال تبلیغ رایگان سکوها در صداوسیماست؟
تعهد آمریکا مبنی بر حمایت از اصلاحات اقتصادی یمن
اینفوگرافی مقایسه آرای روسای مجلس
قالیباف: جنگ روایت‌ها مهم‌تر از جنگ سخت است
ژست های قالیباف بعد از ریاست مجدد در مجلس
درگیری لفظی در مجلس؛ آیا این تنش بحرانی می شود؟!
لحظه روبوسی قالیباف و متکی پس از شمارش آرا
عزم مجلس برای حداکثر تعامل با دولت چهاردهم
نگاهی به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰
عماد افروغ: راه چاره «اصلاحات ساختاری» است
چرا بورس می‌ریزد؟
طرح نظام قانونگذاری؛ خطر تضعیف مجلس
اصلاحات ساختاری مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اعمال نشده
حذف صفر بدون اصلاحات ساختاری فایده ندارد
چرا کشور از اقتصاد آزاد می‌ترسد؟
قالیباف: اقتصاد باید توسط مردم اداره شود‌
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
9
پاسخ
اصلاح اقتصاد بدون رفع تحریمها بی‌نتیجه است.
مجید
|
United States of America
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
9
پاسخ
حرفهای تکراری که همیشه برای چندمین بار زده شده تا اصلاح اقتصاد انجام شود که نشد !؟
حاج مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
جالبه یه شوک دیگه می دهند با افزایش قیمت انرژی بعد از چند سال دوباره میان می گن برای اصلاح ساختار باید گرون کنیم.برای اصلاح ساختار باید کل مدیریت ایران عوض شود و شماها نباشید تا ادمهای با سواد بیاییند و کار رو جمع کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
6
پاسخ
اصلاح اقتصاد فقط و فقط با روابط تجاری عادی با جهان شکل می گیرد
باقی حرفها سرگرمی و سفسطه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
6
پاسخ
یک عمره با این بهانه قیمت ها را بالا می برید دریغ از پیشرفت و توسعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
آره این دفعه هم بندازین گردن پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
4
پاسخ
اصلاح اقتصادی بدون اصلاح مدیران تصمیم گیری بی نتیجه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
فقط راهکاری که بلدید گران کردن است و بس
سعید نوروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
4
پاسخ
این حرفها مقدمه ای است برای گران کردن بنزین و...
یکی بهشون بگه همین حرفها را واسه نقدی کردن یارانه و جراحی اقتصادی گفتید ولی انگار جراحی سرطان را انجام دادین. از آن زمان که یارانه ها نقدی شد دیگر اقتصاد ایران روی خوش را ندید. فقرا فقیرتر و ثروتمندان روزبروز ثروتمندتر شدند.
منطقی لاینه هر سال یه مبلغی حامل های انرژی افزایش قیمت داشته باشند تا اینجوری جمع نشه یکمرتبه فنرش در بره که اثر تورمی بسیار شدیدی رو اقتصاد خواهد داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
6
پاسخ
از جیب مردم درست نمیشه از رفع تحریمهای بین المللی چندین بار اصلاح قیمت انجام دادین و فشار اقتصادی رو عموم مردم تحمل کردند این راه درستی نیست .
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۵ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bj4
tabnak.ir/005bj4