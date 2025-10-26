اولین مدال آسیایی تیم بانوان در تاریخ راگبی ایران

در آخرین روز از رقابت های آسیایی راگبی که در شهر مسقط عمان در حال برگزاری است، تیم بانوان ایران برای نخستین بار به مدال نقره آسیا دست یافت.

به گزارش تابناک، رقابت‌های راگبی آسیا در شهر مسقط عمان برگزار شد و تیم ملی زنان ایران با کسب چهار پیروزی متوالی برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال صعود کرد.

تیم ملی راگبی زنان ایران امروز یکشنبه موفق شد لبنان را با نتیجه ۳۴ بر صفر و اردن را با نتیجه ۳۹ بر صفر شکست دهد تا با توجه به دو پیروزی روز گذشته برابر کره جنوبی و ازبکستان، به فینال این رقابتها صعود کند.

تیم ملی راگبی بانوان کشورمان امروز در مرحله فینال به مصاف تیم ازبکستان رفت و با نتیجه ۱۷ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد و برای نخستین بار در تاریخ راگبی ایران به مدال نقره آسیا دست یافت.