تعیین مکان اولین جلسه استانی از سوی پزشکیان

مسعود پزشکیان با اعلام اینکه اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های خوزستان، در این استان برگزار می‌شود، گفت: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیازهای مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.
تعیین مکان اولین جلسه استانی از سوی پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت، عصر امروز یکشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در جلسه امروز، ‌پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، در راستای اهداف و ماموریت‌های تعریف شده، جهت حل مشکلات و چالش‌ها، رئیس‌جمهور ناظر به این گزارش با تأکید بر اهمیت ویژه خوزستان در برنامه‌های دولت وفاق ملی و همچنین معادلات توسعه‌ای کشور، اعلام کرد که اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، به‌منظور بررسی دقیق‌تر و تخصصی‌تر مسائل و چالش‌های این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.

پزشکیان با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیازهای مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.

در این نشست همچنین ضمن بررسی دستورکارهای جاری و موضوعات مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی، تعدادی از اعضای دولت، گزارش‌هایی در خصوص تحولات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود ارائه کردند.

در آغاز جلسه نیز وزیر نیرو گزارشی از اجلاس کشورهای اسلامی با محوریت موضوع آب که به‌تازگی در عربستان سعودی برگزار شده بود، ارائه کرد.

علی‌آبادی ضمن تشریح دستاوردهای حضور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، به تبیین آخرین وضعیت منابع آبی کشور، به‌ویژه در شهر تهران پرداخت و از افتتاح و اتصال ۲۰۰ مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری در هفته جاری خبر داد.

در ادامه، وزیر نفت گزارشی از بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) که در کشور قطر برگزار شده بود، به هیئت وزیران ارائه کرد.

همچنین، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از اجلاس بین‌المللی حمل‌ونقل در پاکستان و همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در زمینه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ارائه داد.

در ادامه این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گزارشی از روند واگذاری مسئولیت‌های بانک آینده به بانک ملی ایران ارائه کرد.

همچنین معاون اقتصادی وزارت امور خارجه به ارائه گزارشی از اجلاس دیپلماسی اقتصادی که در استان خراسان رضوی برگزار شده بود، پرداخت.

