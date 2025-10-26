عکس: درخواست دختر بچه هوادار از کاپیتان پرسپولیس

در حاشیه تمرین ریکاوری پرسپولیس، یک دختر بچه در پیامی به کاپیتان دوم پرسپولیس درخواست خود را این چنین بیان کرد: سروش رفیعی؛ من فقط ۵ سالمه و تیشرت تو رو میخوام!