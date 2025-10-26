En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: درخواست دختر بچه هوادار از کاپیتان پرسپولیس

در حاشیه تمرین ریکاوری پرسپولیس، یک دختر بچه در پیامی به کاپیتان دوم پرسپولیس درخواست خود را این چنین بیان کرد: سروش رفیعی؛ من فقط ۵ سالمه و تیشرت تو رو میخوام!
کد خبر: ۱۳۳۶۵۵۸
| |
485 بازدید

عکس: درخواست دختر بچه هوادار از کاپیتان پرسپولیس

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس دختر بچه کودک هوادار خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلاصه بازی پرسپولیس 2 - ذوب آهن 0
سروش رفیعی با پرسپولیس توافق کرد و جدا شد
فیلم بازی فوتبال گلزن پرسپولیس با همسرش!
دلخوری عجیب رفیعی از هاشمیان
رفیعی به پرسپولیس بازگشت
خط قرمز گاریدو روی نام سروش رفیعی/ شماره هفت، نیم فصل جدا می‌شود؟
تخفیف ویژه سروش رفیعی برای بازگشت به پرسپولیس
ستاره پرسپولیس خودش را ممنوع المصاحبه کرد
فسخ شبانه قرارداد سروش رفیعی باپرسپولیس به اختلاف خورد
سروش رفیعی رسما پرسپولیسی شد
سروش رفیعی، راز سربه‌مهر پرسپولیس و گاریدو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۶۴ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bhO
tabnak.ir/005bhO