تعداد بازدید : 15
کد خبر:۱۳۳۶۵۵۷
284 بازدید
ترامپ: با بمباران ایران توافق در غزه ممکن شد!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هواپیمای ریاست جمهوری پس از ترک قطر گفت: «پیشرفت عالی بود. درباره صلح در خاورمیانه صحبت کردیم این صلح فوق‌العاده‌ است و ما معتقدیم که ماندگار خواهد بود. خوشحالم که در این موضوع دخالت کردم و کمک‌های زیادی کردیم. 59 کشور توافق را امضا کردند و این باید یک صلح پایدار باشد. نکته اصلی این است که همه با این صلح موافقند. یک سال پیش این موضوع بسیار سخت بود. ما وقتی توان هسته‌ای ایران را حذف کردیم و قابلیت هسته‌ای را نابود کردیم، ظرف یک تا دو ماه آینده توافق ممکن شد! این تغییر بزرگی در خاورمیانه ایجاد کرد.» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر دونالد ترامپ آتش بس غزه ویدیو فیلم بمباران تاسیسات اتمی ایران حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران
