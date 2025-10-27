اعلام حقایقی جدید درباره مصرف نوشابه

به گزارش تابناک؛ یافته‌های تکان دهنده دو مطالعه بزرگ علمی در سال‌های اخیر، یک حقیقت تلخ را آشکار کرده‌اند: چه با شکر شیرین شده باشند و چه با جایگزین‌های مصنوعی، مصرف روزانه این نوشیدنی‌ها می‌تواند به طور چشمگیری سلامت کبد شما را تهدید کند.

این مطالعات با ارقام قاطع، ثابت می‌کنند که عادت روزانه به مصرف نوشابه ها، ریسک ابتلا به بیماری کبد چرب، سرطان کبد و مرگ ناشی از نارسایی کبدی را به شدت بالا می‌برد و لزوم بازنگری فوری در رژیم غذایی روزانه ما را گوشزد می‌کند.

افزایش ۸۵ درصدی خطر سرطان کبد

در یک بررسی بزرگ مشاهده‌ای که در اوت ۲۰۲۳ توسط محققان دانشگاه هاروارد در مجله JAMA Network Open منتشر شد، ارتباط مستقیمی میان مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر و افزایش خطر سرطان کبد مشاهده شد. این تحقیق، شرایط نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ زن یائسه آمریکایی را در طول بیش از ۲۰ سال پیگیری کرد.

یافته‌ها حاکی از آن بود:

زنانی که روزانه یک وعده یا بیشتر نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر (مانند نوشابه‌های معمولی و آبمیوه‌های قندی) مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که ماهانه سه وعده یا کمتر مصرف می‌کردند، ۸۵ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان کبد قرار داشتند.

همچنین، این گروه از مصرف کنندگان روزانه، با ۶۸ درصد خطر بالاتر مرگ ناشی از بیماری‌های مزمن کبدی (از جمله سیروز و فیبروز) مواجه بودند.

هشدار برای نوشیدنی‌های رژیمی

جدیدترین شواهد که در کنگره گوارش اروپا (UEG Week) ۲۰۲۵ ارائه شد، روی پیامد‌های مصرف نوشیدنی‌های رژیمی تمرکز کرده است. این تجزیه و تحلیل گسترده روی داده‌های بیش از ۱۲۰۰۰۰ شرکت کننده از بیوبانک بریتانیا، به بررسی ارتباط میان این نوشیدنی‌ها و بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک (MASLD) پرداخت.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که:

مصرف روزانه و بیش از ۲۵۰ گرم از هر دو نوع نوشیدنی، به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک را افزایش می‌دهد.

افراد با مصرف بالای نوشابه‌های شیرین شده با شکر، تا ۵۰ درصد افزایش خطر ابتلا به MASLD داشتند.

نکته تعجب آور این بود که مصرف کنندگان نوشیدنی‌های شیرین شده مصنوعی (رژیمی) نیز تا ۶۰ درصد افزایش خطر ابتلا به MASLD را نشان دادند و این گروه به طور خاص با خطر بالاتر مرگ ناشی از نارسایی کبدی مرتبط بودند.

محققان نتیجه گرفتند که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر با ایجاد جهش‌های ناگهانی در قند خون و افزایش مقاومت به انسولین به کبد آسیب می‌رسانند، در حالی که نوشیدنی‌های رژیمی ممکن است از طریق اختلال در میکروبیوم روده باعث ایجاد استرس‌های متابولیک شوند.

نتیجه گیری و توصیه متخصصان

این دو مطالعه همواره بر یک اصل تاکید دارند: برای محافظت از سلامت کبد و کاهش چشمگیر ریسک ابتلا به بیماری‌های جدی، ضروری است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین، اعم از شیری شده با شکر و رژیمی، به حداقل برسد. متخصصان توصیه می‌کنند که جایگزینی این نوشیدنی‌ها با آب آشامیدنی، امن‌ترین و موثرترین راه برای حفظ سلامت متابولیک و جلوگیری از آسیب‌های کبدی است.