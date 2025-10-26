آتش‌سوزی در خط لوله میدان نفتی زبیر عراق دو کشته و پنج زخمی به جای گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از شانا؛ مقام‌های نفتی عراق اعلام کردند که امروز (یکشنبه، چهارم آبان) در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از خطوط انتقال نفت میدان زبیر، دست‌کم دو کارگر جان خود را از دست داده‌اند و پنج نفر دیگر به‌شدت زخمی شده‌اند.

حادثه آتش‌سوزی حین انجام عملیات جوشکاری کارگران در نزدیکی خط لوله خط لوله انتقال نفت خام میدان زبیر به مخازن ذخیره‌سازی مجاور رخ داد.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که منشأ آتش‌سوزی، نشت گاز از یک سیستم پمپاژ قدیمی در انبار ذخیره‌سازی نفت زبیر بوده است.

این وزارتخانه تأیید کرد که یکی از کارکنان شرکت نفت بصره (BOC) در این حادثه جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که بعضی از مجروحان دچار سوختگی شدید شده‌اند و در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تلفات را افزایش داده است.

با وجود شدت حادثه، مقام‌ها تأکید کردند که آتش‌سوزی تأثیری بر جریان تولید نفت نداشته و ظرفیت تولید میدان زبیر همچنان در سطح روزانه ۴۰۰ هزار بشکه باقی مانده است.

با این حال، هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از اختلال در عملیات بارگیری، باید آتش‌سوزی به‌سرعت مهار شود.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که مهار کامل چنین حوادثی نیازمند زمان و اقدام‌های ایمنی گسترده است.