En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ ۲ نفر در آتش‌سوزی میدان نفتی زبیر عراق

آتش‌سوزی در خط لوله میدان نفتی زبیر عراق دو کشته و پنج زخمی به جای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۵۲
| |
252 بازدید

مرگ ۲ نفر در آتش‌سوزی میدان نفتی زبیر عراق

به گزارش تابناک به نقل از شانا؛ مقام‌های نفتی عراق اعلام کردند که امروز (یکشنبه، چهارم آبان) در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از خطوط انتقال نفت میدان زبیر، دست‌کم دو کارگر جان خود را از دست داده‌اند و پنج نفر دیگر به‌شدت زخمی شده‌اند.

حادثه آتش‌سوزی حین انجام عملیات جوشکاری کارگران در نزدیکی خط لوله خط لوله انتقال نفت خام میدان زبیر به مخازن ذخیره‌سازی مجاور رخ داد.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که منشأ آتش‌سوزی، نشت گاز از یک سیستم پمپاژ قدیمی در انبار ذخیره‌سازی نفت زبیر بوده است.

این وزارتخانه تأیید کرد که یکی از کارکنان شرکت نفت بصره (BOC) در این حادثه جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که بعضی از مجروحان دچار سوختگی شدید شده‌اند و در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش تلفات را افزایش داده است.

با وجود شدت حادثه، مقام‌ها تأکید کردند که آتش‌سوزی تأثیری بر جریان تولید نفت نداشته و ظرفیت تولید میدان زبیر همچنان در سطح روزانه ۴۰۰ هزار بشکه باقی مانده است.

با این حال، هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از اختلال در عملیات بارگیری، باید آتش‌سوزی به‌سرعت مهار شود.

وزارت نفت عراق اعلام کرد که مهار کامل چنین حوادثی نیازمند زمان و اقدام‌های ایمنی گسترده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان نفتی زبیر عراق خط لوله آتش‌سوزی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش مقاومت عراق به حملات در اقلیم کردستان
یک پالایشگاه اروپایی دیگر آتش گرفت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bhI
tabnak.ir/005bhI