مدیرانی برای نابودی ساختار پرسپولیس؛ طغیان کریم باقری در حمایت از هاشمیان

مدیرانی که با اوسمار ویرا برای حضور روی نیمکت پرسپولیس با قراردادی ۱.۴ میلیون دلاری به توافق رسیدهاند و قرار است او با خودش سه دستیار هم بیاورد و به سرمربی برزیلی هم وعده خرید ۴ بازیکن داده شده، حالا نوک پیکان انتقادها هستند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، «باید از زحمات وحید هاشمیان تشکر کنم و بگویم که از یکسری اتفاقات ناراحتم؛ اینها را میگویم تا در آینده با بزرگان دیگری چنین رفتاری نشود.» اینها جملات پایانی از یک مصاحبه انتقادی است که کریم باقری در خصوص اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس داشته؛ انتقاد به تصمیمات خام و دور از عقلانیت مدیران پرسپولیس که حالا مربی با سابقه سرخپوشان معتقد است دور از شأن باشگاه بود.
در تمام این چند روز بارها و بارها مرور شده که مدیران پرسپولیس، پس از استعفای درویش به چه شکلی رفتار کردند و چه ضرباتی را به شأنیت این باشگاه زدند. حالا کریم باقری، در گفتوگویی که با ۳۶۰ داشته به مسائلی از این دست اشاره دارد و به شدت از رفتاری که با وحید هاشمیان شده، انتقاد میکند: «کجای دنیا به این شکل عمل میکنند؟ وحید هاشمیان در حال کار کردن در تیم بود، اما ما در رسانهها میخواندیم که سرمربی بعدی از سوی باشگاه انتخاب شده و حتی قرارداد هم امضا شده است! هاشمیان در حال تمریندادن تیم بود، اما در صداوسیما به نقل از مدیران باشگاه اعلام شد که سرمربی جدید قرارداد بسته است! آیا باید با فردی مانند وحید هاشمیان با آن سابقه درخشان و این اخلاق اینگونه برخورد شود؟»
نکته رفتاری است که از سوی پیمان حدادی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس و علی اینانلو، عضو هیأت مدیره باشگاه رقم خورده؛ دو مدیر بیگانه با ورزش که برای مطرح کردن نام خود و رسیدن به مدیرعاملی باشگاه بزرگی چون پرسپولیس از هیچ تلاشی دریغ نکردند. این بحث درست پس از برکناری درویش مطرح شد که حدادی و اینانلو برای رسیدن به صندلی مدیرعامل در حال مسابقه دادن هستند و هر کدام برای مذاکره با جایگزین وحید هاشمیان سراغ گزینههایی رفتند که پیش از این در پرسپولیس جامی کسب کرده بودند. یکی با ذوقزدگی از مذاکره با برانکو ایوانکوویچ صحبت میکرد و دیگری از توافق با اوسمار ویرا و این در حالی بود که وحید هاشمیان همچنان در تلاش بود تا وضعیت تیمش را بهبود ببخشد.
حالا مدیرانی که با اوسمار برای حضور روی نیمکت پرسپولیس با قراردادی ۱.۴ میلیون دلاری به توافق رسیدهاند و قرار است او با خودش سه دستیار هم بیاورد و به سرمربی برزیلی وعده خرید ۴ بازیکن هم داده شده، نوک پیکان انتقادها هستند. این انتقاد هم از داخل تیم و توسط یکی از اعضای با سابقه نیمکت صورت گرفته و کریم باقری حسابی از اتفاقات رقم خورده شاکی است. آن هم در شرایطی که از ابتدای فصل پرسپولیس در لیست نفراتش دچار مشکل بود و تعدادی از بازیکنان مدنظر هاشمیان برای پر کردن جای خالی خریداری نشدند.
لیگ برای پرسپولیس با ثبت نشدن قراردادها آغاز شد و پس از هفته دوم که تعدادی مصدوم روی دست سرمربی قرار گرفتند تا هفته هشتم، هاشمیانی با تیمی ناقص به مصاف رقبا رفت. تیمی که از هفته اول سرژ اوریه و از هفته دوم به بعد به تناوب محمدحسین کنعانیزادگان، مرتضی پورعلیگنجی، سهیل صحرایی، محمد خدابندهلو، محمد عمری، تیوی بیفوما و اوستون اورونوف را در اختیار نداشت و با لشگری از مصدومان به مصاف رقبا رفت. گرچه نتایج پرسپولیس قابل دفاع نبود و با شکست مقابل خیبر هم وضعیت بغرنجتر شد، اما پرسپولیس هفتهها با کمبود بازیکن و البته جذب نشدن دفاع چپ و مهاجم مدنظر سرمربی به کار خود ادامه داد و در دو هفته دوم و هشتم که تیم کاملی در اختیار داشت، موفق به شکست سپاهان و ذوبآهن شد.
این موارد، اعلام قطع همکاری با وحید هاشمیان از طریق استوری اینستاگرامی محمد انصاری و فرصت کافی ندادن به وحید هاشمیان، موضوع دیگری است که از سوی کریم باقری مورد نقد قرار گرفته و مربی پرسپولیس در این خصوص گفته است: «نه شأن وحید حفظ شد و نه شأن باشگاه بزرگ پرسپولیس. قطع همکاری با سرمربی هم یک راهورسمی دارد؛ مگر میشود باشگاه برود با یک سرمربی قرارداد امضا کند، اما سرمربی قبلی همچنان به کار خود ادامه بدهد؟ بازی را ببریم و فردای بازی هم سرمربی سر تمرین باشد و بعد مشخص شود که با سرمربی دیگری قرارداد امضا شده است! ما اتفاقات عجیبی در این فصل دیدیم. هفته چهارم و پنجم در شرایطیکه تیم باخت نداشت و فاصلهای هم با صدر جدول نداشتیم، رفتند و با مربیان دیگر مذاکره کردند! بله ما قبول داریم که در شروع فصل جدید، خوب کار نکردیم، اما مگر میشود به یک مربی جدید ۵-۴ بازی هم وقت نداد و در حالی که دارد کارش را انجام میدهد، رفت و با فرد دیگری مذاکره کرد؟ در مجموع میتوانستند از طریق سایت و صفحه رسمی باشگاه، قطع همکاری را اعلام کنند، اما اینکه از طریق انتشار استوری در صفحه معاون باشگاه این اتفاق رخ بدهد، برای من شوکهکننده بود.»
پرسپولیس در حالی با وحید هاشمیان قطع همکاری کرد که قرارداد الکترونیکی را اوسمار ویرا امضا شده است، اما او برای هدایت سرخپوشان هنوز به ایران نیامده و به صورت رسمی تودیع و معارفهای که منجر به خداحافظی رسمی وحید هاشمیان و خوشآمدگویی به اوسمار شود، صورت نگرفته است. آن هم در آستانه بازی حساب پرسپولیس و تراکتور در تبریز که اگر سرخپوشان برنده شوند، میتوانند بالاتر از تراکتور قرار بگیرند و حتی صدرنشین شوند. با این حال مدیران پرسپولیس تصمیمی گرفتند که تعجببرانگیز بوده و مورد اعتراض کریم باقری: «این ۲ بازی وحید میبود، چه اتفاقی میافتاد؟ حالا قرارداد سرمربی جدید امضا شده و قرار است بیاید، کار خاصی که نمیتواند در چند روز انجام بدهد. الان وحید را کنار گذاشتهاند و سرمربی تیم هم اصلاً بالای سر تیم نیست و معلوم نیست چه زمانی میآید و آیا اصلاً به بازی با تراکتور میرسد یا خیر. باشگاه میتوانست اگر هم برنامه تغییر داشت، در ایام تعطیلات فیفادی که بعد از ۲ بازی است، سرمربی جدید را اعلام کند و ایشان هم وقت داشت که بتواند بالا سر تیم باشد. الان وحید نیست، سرمربی جدید هم حضور ندارد که این متاسفانه اتفاق بدی برای پرسپولیس است. مدیریت باشگاه میتوانست اتفاق خوبی رقم بزند، هم شأن وحید حفظ شود و هم بعد از این ۲ بازی وقت داشتند که سرمربی جدید به تیم اضافه شود و کار خود را آغاز کند.»
این رفتار مدیران پرسپولیس، اگر حرکتی علیه ساختار این تیم نبوده، پس چیست؟ مگر میشود مدیرانی که خود به وعده و وعیدها برای خرید بازیکن عمل نکردهاند، سرمربی را قربانی کنند تا بلکه بتوانند از کنار چنین اتفاقی، برای خود خانهای پوشالی بسازنند؟ آنهایی که برکناری وحید هاشمیان را قدمی به سوی مدیرعامل شدن دیدند و حالا باید منتظر ماند و دید که حکم مدیرعاملی پرسپولیس به نام کدامشان نوشته خواهد شد؛ پیمان حدادی یا علی اینانلو!