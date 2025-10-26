En
اتهام سه ترک به قاچاق سلاح از ایران به اسرائیل

سه شهروند ترکیه به تلاش برای قاچاق اسلحه از ایران به سرزمین‌های اشغالی از طریق اردن متهم شدند. کیفرخواست در دادگاه ناحیه ناصره ثبت شد و متهمان را به جرایم قاچاق اسلحه «برای انجام یک اقدام تروریستی» و نفوذ به اسرائیل متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۲۲
| |
1693 بازدید

اتهام سه ترک به قاچاق سلاح از ایران به اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دفتر دادستانی رژیم صهیونیستی امروز (یک‌شنبه) کیفرخواستی علیه سه شهروند ترکیه صادر و آنها را به توطئه برای قاچاق سلاح گرم از ایران به اسرائیل متهم کرد.

این کیفرخواست که در دادگاه ناحیه‌ای ناصره ارائه شده است، مدعی طرحی چندین ساله از سوی «رحمان گوکایر»، «یونس اوزال» و «اوکتای آسچی» است که شامل ورود غیرقانونی، قاچاق سلاح و هماهنگی با فروشندگان اسلحه خارجی می‌شود.

به نوشته روزنامه جروزالم پست، آسچی و گوکایر در ماه سپتامبر پس از نفوذ به سرزمین‌های اشغالی از اردن دستگیر شدند. آسچی همچنین به فراهم کردن وسایل برای «اهداف تروریستی» متهم شد. اوزال در آن زمان از قبل در اسرائیل به سر می‌برد.

این کیفرخواست ادعا می‌کند که در سپتامبر ۲۰۲۵، متهمان رحمان (گوکایر) و اوکتای (آشچی) با دیگران توافق کردند که از طریق اردن به اسرائیل نفوذ کنند. آنها از ترکیه به عربستان سعودی و از آنجا به اردن پرواز و توافق کردند که سه تپانچه را قاچاق کنند. اما پس از اختلاف، تپانچه‌ها وارد نشدند. در نهایت، آنها بدون سلاح وارد سرزمین‌های اشغالی شدند.

به ادعای این کیفرخواست، آسچی که تقریباً دو سال و نیم را بدون ویزای کار در سرزمین‌های اشغالی گذرانده، در اوایل سال ۲۰۲۳ وارد اسرائیل و در ژوئیه ۲۰۲۵ اخراج شد. او قبل از اخراج به گوکایر پیشنهاد داد که به یک شبکه قاچاق اسلحه که با یک دلال اسلحه ایرانی کار می‌کرد، بپیوندد.

بنابر این گزارش، نقشه این بود که اسلحه‌ها را ابتدا به اردن منتقل و با استفاده از کارگران عبوری از مرز، آنها را به اسرائیل قاچاق کنند. قرار بود گوکایر اسلحه‌ها را دریافت کند و به طرف‌های دیگر منتقل و پول حاصل از معاملات را جمع‌آوری کند. به گوکایر برای نقشش در شبکه قاچاق، مبلغ یک میلیون دلار وعده داده شده بود.

در ادامه کیفرخواست آمده است که اوکتای بسته‌ای حاوی یک تپانچه دریافت کرده و آن را در نزدیکی آپارتمان خود در بات یام دفن کرده است. سپس تپانچه را در خانه خود پنهان کرده و به شخص دیگری تحویل داده است.

در کیفرخواست ادعا شده است که اوکتای از متهم دیگر، یونس اوزال، خواسته است تا به ایستگاه اتوبوس مرکزی در تل‌آویو بیاید. اوزال دو بار با پول به ایستگاه آمده است، اما شخصی که قرار بوده تپانچه را به او تحویل دهد، حاضر نشده است. یونس متعاقباً ۵۰۰۰ شِکِل از پولی که همراه داشته را برداشته است.

نیرو‌های نظامی اسرائیل عبدالرحمان، اوکتای و دو نفر دیگر را در منطقه کیبوتص شعار هاگولان در جنوب دریاچه طبریه در ۱۹ سپتامبر، قبل از اینکه بتوانند از مرز اردن به اسرائیل عبور کنند، دستگیر کردند.

