به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل دارای حاکمیت است و روابط با آمریکا شراکت است.
طبق گزارش العربیه، وی گفت: ما به هرگونه خطراتی به محض وقوع آن پاسخ خواهیم داد همانطور که در لبنان و غزه رخ داد. ما برای پاسخ به هرگونه تهدیدی از کسی اجازه نمیگیریم و قبل از انجام حملات در غزه به دنبال موافقت کسی نمیرویم. اسرائیل مستقل است و سیاست امنیتی ما به دست خود ماست. خود ما مشخص میکنیم کدام نیروها برای شرکت در نیروی بینالمللی در غزه نامطلوب هستند.
نتانیاهو افزود: نیروی بینالمللی که در غزه تشکیل خواهد شد شامل نیروهای متخاصم نخواهند بود. چشم انداز ما برای نیروی بینالمللی مورد قبول آمریکا است.
اخیرا آتشبس بین رژیم صهیونیستی و حماس در غزه برقرار شد، اما رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده است.
مرحله اول آتشبس غزه بر مبنای یک طرح مطرح شده از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با هدف پایان دادن به بیش از ۲ سال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه اجرایی شده است.
ترامپ ۲۹ سپتامبر گذشته، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتشبس و خلع سلاح حماس است.