En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برای پاسخ به هرگونه تهدیدی از کسی اجازه نمی‌گیریم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم برای پاسخ به تهدیدات از کسی اجازه نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۲۰
| |
450 بازدید
برای پاسخ به هرگونه تهدیدی از کسی اجازه نمی‌گیریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل دارای حاکمیت است و روابط با آمریکا شراکت است.

طبق گزارش العربیه، وی گفت: ما به هرگونه خطراتی به محض وقوع آن پاسخ خواهیم داد همانطور که در لبنان و غزه رخ داد. ما برای پاسخ به هرگونه تهدیدی از کسی اجازه نمی‌گیریم و قبل از انجام حملات در غزه به دنبال موافقت کسی نمی‌رویم. اسرائیل مستقل است و سیاست امنیتی ما به دست خود ماست. خود ما مشخص می‌کنیم کدام نیرو‌ها برای شرکت در نیروی بین‌المللی در غزه نامطلوب هستند.

نتانیاهو افزود: نیروی بین‌المللی که در غزه تشکیل خواهد شد شامل نیرو‌های متخاصم نخواهند بود. چشم انداز ما برای نیروی بین‌المللی مورد قبول آمریکا است.

اخیرا آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس در غزه برقرار شد، اما رژیم صهیونیستی بار‌ها آن را نقض کرده است.

مرحله اول آتش‌بس غزه بر مبنای یک طرح مطرح شده از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با هدف پایان دادن به بیش از ۲ سال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه اجرایی شده است.

ترامپ ۲۹ سپتامبر گذشته، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتش‌بس و خلع سلاح حماس است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو رژیم صهیونیستی اسرائیل حماس غزه تهدید
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله پهپاد اسرائیلی به جنوب لبنان
تمسخر گسترده امیر قطر در فضای مجازی
اتهام سه ترک به قاچاق سلاح از ایران به اسرائیل
خشم تل‌آویو از هیاهوی ضدصهیونیستی ترکیه
معرفی دو فیلم ایرانی به جشنواره اسرائیلی؛ شیطنت و طرحی تازه!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۲ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۵۵ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bgm
tabnak.ir/005bgm