معرفی دو فیلم ایرانی به جشنواره اسرائیلی؛ شیطنت و طرحی تازه!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، دیروز شنبه ۳ آبان خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه دو فیلم ایرانی «زن و بچه» و «مردهشور» در چهل و یکمین جشنواره فیلم حیفا در فلسطین اشغالی شرکت کردهاند. پیگیریهای اولیه هم به اینجا رسید که فیلمها از طرف شرکت پخش فرانسویشان وارد اینرویداد شدهاند و آثاری از طرف ایران و فرانسه محسوب میشوند.
سید جمال ساداتیان تهیهکننده «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی در واکنش به اینخبر اعلام کرد اتفاقرخداده کار شرکت پخش فرانسوی فیلم بوده و در قرارداد با ایندفتر هم مانند دیگر دفاتر پخش بینالمللی فیلمهای ایرانی، اینمطلب ذکر شده بود که فیلم نباید در هیچ جشنواره اسرائیلی حضور داشته باشد.
«مرده شور» هم بهعنوان فیلم جدید عبدالرضا کاهانی چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره بین المللی ادینبورگ پخش شد و مورد تحسین اینجشنواره قرار گرفت. این فیلم با حمایت کمیسیون عالی کانادا و بنیاد بیو بروک به جشنواره مورد اشاره ارائه و شرکت ویزیت بهعنوان پخشکننده آن معرفی شد. دفاتر اینشرکت پخش فیلم در ایتالیا و آمریکا هستند. داستان فیلم «مردهشور» که تولید کشور کانادا محسوب میشود، درباره یک مرد مهاجر ایرانی به کاناداست که بناست بدن مردههای ایرانی را در اینکشور غسل بدهد.
بعد از سالها که میتوانیم ادعا کنیم کمی از رفتارشناسی موجوداتی بهنام صهیونیستها و واکنشهایشان را در بزنگاههای مختلف شناختهایم، میتوان گفت ایناتفاق و انتشار خبرش هم از شیطنتهای رژیم صهیونیستی است که طی چندماه گذشته با راه انداختن جنگ ۱۲ روزه و سپس شکست در آن، جبهههای دیگر خود ازجمله جبهه فرهنگی را در کنار جبهه رسانهای، فعالتر از گذشته کرده است.
ساداتیان بهعنوان تهیهکننده «زن و بچه» واکنش بهموقع و مناسبی نسبت به اینماجرا داشته و ضمن بیان اینکه جشنوارههای صهیونیستی اعتبار و درجه هنری ندارند، گفت حضور در این جشنوارهها جز لعن و نفرین هیچ چیز دیگری برای هنرمندان دنیا ندارد.
از عبدالرضا کاهانی هم بهعنوان کارگردان و تهیهکننده «مردهشور» توقع میرود در واکنش به اینشیطنت رسانهای و فرهنگی دشمنان ایران موضعگیری کند.