شهردار شیرود بازداشت شد

به گزارش تابناک؛ مصطفیپور دادستان عمومی و انقلاب تنکابن بعدازظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اداری از بازداشت شهردار شیرود، بهدلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیتالمال و دریافت رشوه خبر دا و اظهار کرد: قوه قضائیه در صیانت از بیتالمال با هیچ فرد یا مقام اداری ملاحظهای ندارد و مبارزه با فساد در هر سطحی بدون خطکشی و استثناء انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه پاسداشت حق مردم و سلامت اداری از اولویتهای اصلی سیاستهای قضایی در غرب مازندران است، افزود: دستگاه قضایی این منطقه با رصد دقیق عملکرد مدیران، درصدد است تا فضای اداری را از آلودگیهای مالی و سوءاستفاده از قدرت پاکسازی کند.
پرونده شهردار شیرود هماکنون در مرحله بررسی مقدماتی است و مقامات قضایی وعده دادهاند در صورت اثبات تخلف، با قاطعیت کامل برخورد قانونی صورت گیرد.