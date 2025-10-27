بازی «رابین هود و داروغه» با کالای تاجران/ گمرک فرودگاه امام حیاط خلوت شد!

برخی از فعالان اقتصادی دولت را به همدستی ناخواسته با تحریم‌ها متهم می‌کنند و معتقدند که بخشنامه‌های« خلق‌الساعه» و بی‌برنامگی‌های مکرر، به‌ویژه در بانک مرکزی و وزارت صمت، منجر به ایجاد یک صف ۲۳۰ روزه برای تخصیص ارز شده است؛ درحالی‌که مهلت قانونی کالا در گمرک تنها ۳ ماه است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحالی‌که قانون، ۲ تا ۳ ماه برای ورود و خروج به کالاها فرصت می‌دهد اما تأخیر ۲۳۰ روزه بانک مرکزی در تخصیص ارز، عملاً کالاها را در گمرک گروگان گرفته است که توسط فعالان اقتصادی هشدار داده شده است که این وضعیت، فرصت را برای «سازمان اموال تملیکی» فراهم کرده تا با اعلام «متروکه شدن»، کالاهای باارزش تجار را با ترفندهای قانونی به سمت خود بکشاند و اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کنند.

یک فعال اقتصادی درانتقاد از وزارت صمت و گمرک به تابناک گفت: بخشنامه‌های خلق الساعه و یک شبه کمر فعالان اقتصادی را شکسته است و وضعیت به گونه‌ای شده است که گمرک غرب تهران (فرودگاه امام خمینی) از بس خلوت و سوت و کور شده است بیشتر شبیه به حیاط خلوت است ؛ درحالیکه تا سال‌های گذشته حداقل روزی صدعدد خودرو دراین گمرک صادر می‌شد، اما اکنون به زور به ۳ مورد برسد.

خط و نشان گمرک برای تاجرین

او افزود: گمرک قبل از اینکه کالا خروج کند از تاجران تعهد کتبی براین اساس می‌گیرد که هنگام خروج کالا باید مابه التفاوت به گمرک پرداخت شود درغیراین صورت مشمول ماده ۷ شده و گمرک این اختیار را دارد که کالا‌های دیگر تاجر را نگه داشته تا آن هزینه پرداخت شود.

پیمانکاران داخلی ترامپ چه کسانی هستند؟

این فعال اقتصادی با اشاره به باگ موجود در قانون و عدم تطبیق آن با واقعیت موجود گفت: براساس قانون، کالا ۲ تا ۳ ماه برای ورود به گمرک و ۲ تا ۳ماه هم برای خروج کالا زمان دراختیار دارد این درحالی است که صف تخصیص ارز به ۲۳۰ روز رسیده است و سازمان‌های همجوار هم آب به آسیاب دشمن ریخته و به نوعی کمک حال ترامپ در تحریم ها علیه ایران عمل می کنند و حتی می توانند به عنوان پیمانکار ترامپ باشند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: برای مثال مشتری قزاقزستانی تائیدیه سازمان غذا و دارو را قبول ندارد و تاکید دارد که باید از سازمان دامپزشکی تائیدیه گرفته شود؛ حال سوال این است اگر تائیدیه سازمان پزشکی لازم است پس سازمان غذا و دارو چه کاره است؟ همچنین مشتری فولاد وجود دارد، اما نمی‌توان فولاد را به دلیل اینکه می‌گویند بازار فولاد انحصاری است صادر کرد؛ بنابراین اگر قصد صادرات دارید باید از ۷ خوان رستم رد شد؛ البته این سخت گیری‌ها در بخش لبنیات و حتی حبوبات نیز وجود دارد مثلا مشتری صادراتی نخود وجود دارد، اما از آنجایی که صادرات نخود ممنوع شده است باید این مسیر از ازبکستان و پاکستان تامین شود.

او تاکید کرد: اگر پای درد و دل تجار و کسانی که کالاهایشان در گمرک مانده است بنشینید متوجه خواهید شد که سازمان املاک تملیکی مانند « داروغه در کارتون رابین هود» تلاش می‌کند که کالا‌ها را با هرترفندی به سمت خود بکشاند؛ این درحالی است که هرکالا براساس قانون ۲ تا ۳ ماه زمان هم برای ورود و هم برای خروج کالا زمان دارد درحالیکه صف تخصیص ارز به ماده اولیه به ۲۳۰ روز رسیده است.

بی برنامگی وزارت صمت و بانک مرکزی کمر فعالان اقتصادی را شکست

این فعال اقتصادی تاکید کرد: کالایی که وارد گمرک می‌شود باید حداقل ظرف ۵ تا ۶ ماه خارج شود و چنانچه زمان بیشتری طول بکشد سازمان املاک تملیکی به گمرک اعلام متروکه بودن کالا را می‌کند که دراینجا صاحب کالا یا باید ظرف ۲۰ روز کالا را خارج کند یا آن کالا را به سازمان املاک تملیکی ببخشد که این روند به خاطر بی برنامگی بانک مرکزی و وزارت صمت است و سوال این است که اگر ارز نیست پس چرا آن را تخصیص می‌دهید.

او درادامه گفت: فعالان اقتصادی با این واقعیت روبه هستند که ۵ ماه تخصیص ارز داده نمی‌شود و حتی گمرک اجازه به واردات کالا‌هایی بدون ارز نمی‌دهد یعنی آنکه حتی اگر فعال اقتصادی بخواهد با دلار‌های خودش هم کالایی وارد کند گمرک این اجازه را به او نمی‌دهد و این الزام وجود دارد که باید منبع پول از مسیر بانک مرکزی بگذرد.

این فعال اقتصادی معتقد است: مشکل صادرات از ۴ ضلع نشات می‌گیرد که ضلع اول وزارت صمت است که ثبت سفارش کالا را برعهده دارد و ضلع دوم بانک مرکزی و مساله تخصیص ارز است و ضلع سوم سازمان استاندارد قرار دارد که جالب این است که حتی استاندارد اروپا را هم قبول ندارد و کالا‌هایی که مراحل مختلف استانداردسازی‌های معتبر دنیا را پشت سر گذاشته است موفق به گرفتن تائیدیه از این سازمان نمی‌شوند و ضلع چهارم نیز گمرک قراردارد که موانع مختلفی پیش پای فعالان اقتصادی می‌گذارد.