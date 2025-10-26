یزدانی و میرحسینی هم حذف شدند

به گزارش تابناک؛ در روز سوم مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان و در بخش مردان، ایران دو نماینده داشت که هیچ کدام موفق به کسب مدال نشدند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان در دور نخست برابر لی چی ین از چین تایپه در دو راند و با نتایج ۶ بر ۲ و ۱۳ بر ۵ به برتری رسید، اما در دومین مبارزه مقابل الداود از اردن ۲ بر یک تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

اما محمدحسین یزدانی نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم ایران در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر پارک وو هیوک دارنده مدال طلای جهان از کره جنوبی دو بر یک به برتری رسید و در دومین مبارزه نیز مقابل زکریا از مراکش ۲ بر صفر صاحب برتری شد.

او در مرحله یک چهارم نهایی مقابل سیمونه آلسیو دارنده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک از ایتالیا به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت تا در یک قدمی سکو متوقف شود.

یزدانی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه سنگین ۱۱ بر یک شکست خورد، اما در راند دوم در ثانیه‌های پایانی ۳ امتیاز گرفت و ۴ بر ۲ به برتری رسید تا کار به راند سوم و پایانی کشیده شود. یزدانی در راند سوم برابر حریف عنوان‌دار ایتالیایی با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تاکنون ۷ تکواندوکار ایران در این رقابت‌ها به میدان رفته‌اند که حاصل آن یک مدال نقره توسط مهدی حاج موسایی و جذف ۶ تکواندوکار دیگر ایران بوده است.

فردا مهران برخورداری، دارنده مدال نقره المپیک نماینده ایران در بخش مردان خواهد بود و همه نگاه‌ها به اوست که بتواند یکی از مدال آوران ایران در ووشی چین باشد.