انتشار غیرقانونی «پیرپسر»

تهیه کننده فیلم سینمایی پیر پسر به کارگردانی اکتای براهنی با تایید قاچاق این فیلم سینمایی گفت: ادمین کانال تلگرامی که نسخه این فیلم را منتشر کرده باید خسارت سنگینی بدهد.
انتشار غیرقانونی «پیرپسر»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «حنیف سروری» یکی از تهیه کنندگان فیلم «پیر پسر»اظهار کرد: نسخه قاچاق فیلم سینمایی پیر پسر به دست ما هم رسیده است.

وی تایید قاچاق این فیلم در فضای مجازی گفت: «پیرپسر» از حق کپی رایت برخوردار است و ادمین کانال تلگرامی که این فیلم را منتشر کرده باید خسارت سنگینی بپردازد.

وی ادامه داد: ما مشغول پیگیری برای یافتن مقصران هستیم. هر کانالی که فیلم را منتشر کند، به خاطر نقض کپی رایت باید خسارت پرداخت کند.

فیلم «پیر پسر» به کارگردانی «اکتای براهنی» و تهیه کنندگی «بابک حمیدیان» و «حنیف سروری» است. در خلاصه داستان آمده است: این فیلم قصه مردی را روایت می‌کند که همه چیز را تنها برای خود می‌خواهد.

این فیلم با حضور بازیگرانی همچون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد، محمد ولی‌زادگان، محمدرضا داوودنژاد، بابک حمیدیان، فهیمه رحیم‌نیا، رضا رویگری و ... ساخته شده است.

