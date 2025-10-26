این دو قاتل فراری مسلح را شناسایی کنید

En
مقام قضایی با صدور دستور انتشار تصاویر دو برادر ۳۶ و ۴۰ ساله به اتهام قتل با سلاح گرم از مردم خواست در صورت مشاهده آنها با پلیس تماس بگیرند.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۴۳
19 بازدید

دو برادر۳۶ و۴۰ ساله به نام‌های مسعود و مهران طهماسبی به اتهام قتل مسلحانه دربولوار جانباز مشهد شناسایی و درحالی تحت تعقیب قضایی قرارگرفتند که مشخصات آن‌ها به کلیه یگان‌های مرزی و انتظامی کشور اعلام شده است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: عصر نوزدهم مرداد گذشته، شلیک‌های وحشتناک در بولوار جانباز ۷ مشهد، ولوله عجیبی به راه انداخت. اهالی محل و رهگذران با شنیدن صدای گلوله، هراسان و سراسیمه به سوی خیابان منفرد ۸ دویدند و مرد جوانی را دیدند که درکنارپروژه ساختمان درحال احداث روی زمین افتاده بود. دقایقی بعد با گزارش این ماجرای هولناک به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، بلافاصله قاضی وحید خاکشور به همراه کارآگاهان اداره جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی عازم محل وقوع قتل شدند و بدین ترتیب تحقیقات گسترده قضایی با اظهارات شاهدان ادامه یافت.

بررسی‌های تخصصی نشان داد مالک یک پرژوه ساختمانی برای سرکشی از وضعیت ساخت وساز وارد خیابان جانباز۷ شده است، اما در فاصله کوتاهی ناگهان دو جوان شاسی سوار نیز از راه رسیدند وپس از مشاجره لفظی با مالک پروژه، وی را با شلیک‌های متعدد از سلاح جنگی کلت کمری به قتل رساندند و متواری شدند.

ادامه تحقیقات مقام قضایی بیانگرآن بود که مالک پروژه و مهاجمان مسلح به خاطر اختلافات و نزاع قبلی باهم درگیر بودند که مزدا سواران شاسی بلند با تعقیب مالک پروژه وارد خیابان منفرد ۸ شده‌اند و از فاصله نزدیک به سوی وی تیراندازی کرده‌اند که ۳ گلوله شلیک شده از سلاح کلت کمری به نقاط مختلف پیکر مالک پروژه نیمه کاره اصابت کرده و مرد مذکور به قتل رسیده است.

با فرار مهاجمان مسلح از صحنه جنایت بررسی‌های پلیسی با دستور‌های محرمانه قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد آغاز شد و خیلی زود هویت مهاجمان بر صفحه نمایشگر‌های رایانه پلیس نقش بست.

رصد‌های اطلاعاتی مشخص کرد راننده و سرنشین خودروی مزدای شاسی بلند دو برادر به نام‌های مسعود طهماسبی۳۶ ساله و مهران طهماسبی۴۰ ساله هستند که دست به ارتکاب این جنایت هولناک زده‌اند.

به همین خاطر مقام قضایی با صدور دستور انتشار تصاویر و مشخصات عاملان فراری این جنایت مسلحانه، به همه افرادی که در صدد کمک به فرار و اختفای متهمان هستند با قاطعیت هشدار داد: ردزنی‌های گسترده متهمان با بهره گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین پلیسی ادامه دارد و اگر کسانی به هر طریقی به اختفای متهمان در شهر‌ها ویا نقاط مرزی کشور کمک کنند و همزمان با رصد‌های اطلاعاتی شناسایی شوند، به اشد مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد.

در همین حال وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده عاملان فراری این جنایت، و بدون هیچ عکس العملی فقط با شماره تلفن‌های ۲۱۸۲۵۲۵۵-۰۵۱ یا ۲۱۸۲۵۲۶۷-۰۵۱ و همچنین با شماره ۰۹۳۶۳۲۵۷۴۶۸ تماس بگیرند.

