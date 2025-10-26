En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تابلوی پیکاسو در کوچه رها شد

شاهکار ۶۰۰ هزار یورویی پیکاسو، سه هفته تمام مهمان ناخوانده خانه‌ای در مادرید بود! «طبیعت بی‌جان با گیتار» که پلیس اسپانیا به دنبال سرنخی از آن می‌گشت، نه دزدیده شده و نه گم شده بود؛ بلکه کارگران حمل و نقل آن را در کوچه رها کرده بودند .
کد خبر: ۱۳۳۶۴۳۶
| |
520 بازدید
تابلوی پیکاسو در کوچه رها شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، تابلو گم‌شده «طبیعت بی‌جان با گیتار» پیکاسو پس از سه هفته در خانه یکی از همسایگان، پیدا شد. شرکت حمل‌ونقل بسته را در ورودی ساختمان مادرید رها کرده بود. یکی از همسایه‌ها که گمان می‌کرد که این بسته جامانده است، آن را برای نگهداری به داخل خانه می‌برد.

چند روز بعد، زمانی که شوهرش درباره خبر ناپدید شدن تابلوی پیکاسو صحبت می‌کرد، متوجه شد این بسته همان تابلوست و با پلیس تماس می‌گیرد.

نقاشی کوچک گواش و مدادی پیکاسو، به ارزش تقریبی ۶۰۰ هزار یورو (۵۲۵ هزار پوند)، قرار بود در نمایشگاه «طبیعت بی‌جان: جاودانگی اشیای بی‌حرکت» در بنیاد کاخا گرانادا به نمایش گذاشته شود. پس از بارگیری نقاشی‌ها در ساختمان محل نگهداری آثار، متوجه شدند که این تابلو مفقود شده است.

پلیس ملی اسپانیا از سوم اکتبر، هم‌زمان با اعلام مفقود شدن تابلوی «طبیعت بی‌جان با گیتار»، جست‌وجوی خود را برای پیدا کردن این تابلو آغاز کرد؛ جست‌وجویی که سه هفته ادامه داشت تا اینکه در نهایت اطلاع یافتند که تابلو اصلاً گم نشده بود. اثر در همان ساختمانی پیدا شد که قرار بود از آنجا به نمایشگاه فرستاده شود. بنا بر گزارش‌ها، یکی از همسایگان آن را پس از جا ماندن بسته از سوی کارکنان شرکت حمل‌ونقل یافته بود.

خبرگزاری «افه» اسپانیا اعلام کرد که نقاشی «طبیعت بی‌جان با گیتار» اثر پیکاسو هیچ‌گاه از ساختمانی که قرار بود از آنجا به گرانادا فرستاده شود، خارج نشده بود. به گفته منابع نزدیک به پرونده، شرکت حمل‌ونقل بسته را در ورودی ساختمان مادرید رها کرده بود. یکی از همسایه‌ها که گمان می‌کرد که این بسته جامانده است، آن را برای نگهداری به داخل خانه می‌برد. چند روز بعد، زمانی که شوهرش درباره خبر ناپدید شدن تابلوی پیکاسو صحبت می‌کرد، متوجه شد این بسته همان تابلوست و با پلیس تماس می‌گیرد.

بنیاد کاخا گرانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که هرچند آثار نمایشگاه با دقت بسته‌بندی شده بودند، اما شماره‌گذاری نادرست آنها باعث شد بازبینی کامل پیش از ارسال انجام نشود. با وجود این کوتاهی، بنیاد تحویل آثار را تأیید کرد و خودرو حامل آنها بدون بررسی نهایی به مسیر خود ادامه داد.

بنیاد کاخا گرانادا همچنان قصد دارد تابلوی پیکاسو را تحویل گرفته و طبق برنامه در نمایشگاه به نمایش بگذارد.

شهرت جهانی پیکاسو و قیمت‌های نجومی آثارش همواره آنها را به هدفی برای سرقت در سراسر جهان تبدیل کرده است. ارزش بالای این آثار نه تنها انگیزه سارقان را بیشتر می‌کند، بلکه نگهداری از آنها را نیز به چالشی جدی بدل کرده است و از سال ۱۹۷۶ تاکنون بیش از ۱۲۵ اثر از پیکاسو به سرقت رفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیکاسو اسپانیا نمایشگاه سرقت سارقان پلیس
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تبلیغ نردبان آلمانی با سرقت موزه لوور!
موزه لوور همه جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bfQ
tabnak.ir/005bfQ