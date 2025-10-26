تابلوی پیکاسو در کوچه رها شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهریآنلاین، تابلو گمشده «طبیعت بیجان با گیتار» پیکاسو پس از سه هفته در خانه یکی از همسایگان، پیدا شد. شرکت حملونقل بسته را در ورودی ساختمان مادرید رها کرده بود. یکی از همسایهها که گمان میکرد که این بسته جامانده است، آن را برای نگهداری به داخل خانه میبرد.
چند روز بعد، زمانی که شوهرش درباره خبر ناپدید شدن تابلوی پیکاسو صحبت میکرد، متوجه شد این بسته همان تابلوست و با پلیس تماس میگیرد.
نقاشی کوچک گواش و مدادی پیکاسو، به ارزش تقریبی ۶۰۰ هزار یورو (۵۲۵ هزار پوند)، قرار بود در نمایشگاه «طبیعت بیجان: جاودانگی اشیای بیحرکت» در بنیاد کاخا گرانادا به نمایش گذاشته شود. پس از بارگیری نقاشیها در ساختمان محل نگهداری آثار، متوجه شدند که این تابلو مفقود شده است.
پلیس ملی اسپانیا از سوم اکتبر، همزمان با اعلام مفقود شدن تابلوی «طبیعت بیجان با گیتار»، جستوجوی خود را برای پیدا کردن این تابلو آغاز کرد؛ جستوجویی که سه هفته ادامه داشت تا اینکه در نهایت اطلاع یافتند که تابلو اصلاً گم نشده بود. اثر در همان ساختمانی پیدا شد که قرار بود از آنجا به نمایشگاه فرستاده شود. بنا بر گزارشها، یکی از همسایگان آن را پس از جا ماندن بسته از سوی کارکنان شرکت حملونقل یافته بود.
بنیاد کاخا گرانادا در بیانیهای اعلام کرده است که هرچند آثار نمایشگاه با دقت بستهبندی شده بودند، اما شمارهگذاری نادرست آنها باعث شد بازبینی کامل پیش از ارسال انجام نشود. با وجود این کوتاهی، بنیاد تحویل آثار را تأیید کرد و خودرو حامل آنها بدون بررسی نهایی به مسیر خود ادامه داد.
بنیاد کاخا گرانادا همچنان قصد دارد تابلوی پیکاسو را تحویل گرفته و طبق برنامه در نمایشگاه به نمایش بگذارد.
شهرت جهانی پیکاسو و قیمتهای نجومی آثارش همواره آنها را به هدفی برای سرقت در سراسر جهان تبدیل کرده است. ارزش بالای این آثار نه تنها انگیزه سارقان را بیشتر میکند، بلکه نگهداری از آنها را نیز به چالشی جدی بدل کرده است و از سال ۱۹۷۶ تاکنون بیش از ۱۲۵ اثر از پیکاسو به سرقت رفته است.