عکس: هیرو اونودا؛ سامورایی تسلیم ناپذیر
هیرو اُنُدا؛ سامورایی تسلیمناپذیر، ۲۹ سال پس از پایان جنگ هنوز میجنگید! ستوان دوم ژاپنی، هیرو اُنُدا، در سال ۱۹۴۴ برای مأموریتی در جزیره لوبانگ فیلیپین فرستاده شد. وقتی جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ پایان یافت، اونادا و چند همرزمش در جنگلها مخفی ماندند و تصور میکردند جنگ هنوز ادامه دارد. دولت ژاپن بارها اعلامیههایی از هواپیما فرستاد تا او را از پایان جنگ مطلع کند، اما او آنها را تله دشمن میدانست و باور نمیکرد. سالها گذشت، اکثر همرزمانش کشته یا تسلیم شدند و تنها او و یک نفر دیگر باقی ماندند. نهایتاً در سال ۱۹۷۴، جهانگرد ژاپنی نوریو سوزوکی او را پیدا کرد و با آوردن فرمانده سابقش، که دستور تسلیم شخصی را صادر کرد، اونادا پس از ۲۹ سال دست از مقاومت کشید. داستان او نمونهای شگفتانگیز از وفاداری،استقامت و تسلیمناپذیری است.
