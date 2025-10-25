حمله سه مرد به خانه زن میانسال/ چه کسی باعث قتل شد؟

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، سه سال پیش در خانهای ویلایی در دماوند درگیری شدیدی رخ داد. زنی که مادر خانواده بود شکایتی مطرح کرد و گفت سه نفر وارد خانه او شده و خودش و پسرانش را بهشدت کتک زدهاند.
ماموران سه مرد مهاجم را شناسایی و بازداشت کردند. آنها در ادعایی به پلیس گفتند: از ما سرقت شده بود و برای اینکه اموالمان را پس بگیریم به آن خانه رفتیم. آنها درگیری ایجاد کردند و ما از خودمان دفاع کردیم.
متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. ۱۶ روز بعد پسران زن میانسال به پلیس شکایت کردند و مدعی شدند مادرشان کشته شده است؛ آنها گفتند: مادرمان در درگیریای که با متهمان داشت دچار ضربه مغزی شد و جانش را از دست داد.
پزشکی قانونی هم تایید کرد زن میانسال بر اثر ضربه مغزی جان باخته است. به این ترتیب سه متهم دوباره احضار و دو نفر از آنها آزاد شدند و نفر سوم در بازداشت ماند.
پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این در حالی بود که اولیای دم مدعی بودند هر سه متهم در مرگ مادرشان نقش داشتهاند.
در نهایت متهم در جلسه دادگاه به اتهام قتل پای میز محاکمه رفت و گفت: اتهام را قبول ندارم. ما برای پس گرفتن اموالمان رفته بودیم. زن میانسال ۱۶ روز بعد فوت شد. شاید او در این مدت سرش به جایی خورده باشد. ضمن اینکه در درگیری من ضربهای نزدم. آنچه اتقاق افتاد این بود که پسران مقتول ما را با لگد میزدند. شاید ضربه آنها به مادرشان خورده است.
در نهایت قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.