اولین تصویر پژمان جمشیدی پس از آزادی

به گزارش تابناک، پس از آنکه وکیل مدافع پژمان جمشیدی اعلام کرد موکلش از زندان آزاد شده است، ویدیویی هم منتشر شده که صحت این موضوع را اثبات می‌کند.

دادگاه تجدید نظر تهران با نقض قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی رای به آزادی او داده تا در این زمینه تصمیمات بعدی اتخاذ بشود.

این چهره مشهور عرصه فوتبال و سینما که در حضور ١٠ ساله‌اش در حوزه نمایش بدل به یکی از مشهورترین چهره‌های هنری ایران شده روز سه‌شنبه به دلیل یک شکایت قضایی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت که این خبر جنجال بزرگی در پی داشت و بسیاری از چهره‌های اجتماعی از انتشار نام جمشیدی پیش از نهایی شدن رای انتقاد کردند.

با توجه به اینکه موضوع شکایت حساسیت‌برانگیز و بسیار مورد توجه بوده است، در کنار موضع‌گیری‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی، اغلب رسانه‌ها تلاش کردند با احتیاط در مورد این پرونده صحبت کنند.

دوستان پژمان جمشیدی در روز‌های گذشته به شدت به دنبال راه حلی برای پایان این جنجال بودند که در نهایت با نظر مثبت نهاد قضایی جمشیدی به محل زندگی خود بازخواهد گشت تا به دنبال احقاق حق خود از طریق دستگاه قضا باشد.

همچنین ویدیویی از یک پزشک مشهور و دوستان پژمان جمشیدی یعنی امیررضا چلبیانلو منتشر شده که خبر آزادی او را تأیید می‌کند که او را در حال بازگشت به تهران نشان می‌دهد. جمشیدی که فشار سنگینی را تحمل کرده در این ویدیو از دوستش تشکر می‌کند.