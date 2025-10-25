آغاز عرضه گوشت منجمد وارداتی در میادین تهران

توزیع گوشت گرم نیز دو تا سه هفته گذشته در سطح کشور آغاز شده بود و هماکنون روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ماههای گذشته، موضوع واردات گوشت برای تنظیم بازار به یکی از بحثهای اصلی حوزه کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است. در ابتدا دولت تصمیم گرفته بود برای کنترل قیمتها و پاسخ به نیاز بازار، واردات گوشت قرمز را در قالب طرح «تنظیم بازار» انجام دهد. هدف از این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمتها و تأمین گوشت با نرخ مناسب برای مصرفکنندگان بود. در همین راستا، واردات محدود گوشت از کشورهایی مانند برزیل و استرالیا انجام شد و بخشی از این گوشتها در فروشگاههای زنجیرهای با قیمت پایینتر عرضه شدند.
اما پس از مدتی، غلامرضا نوری قزلجه - وزیر جهاد کشاورزی - اعلام کرد که سیاست دولت چهاردهم بر «خودکفایی در تولید گوشت قرمز» است و باید به جای تکیه بر واردات، توان تولید داخل را افزایش داد. او تأکید کرد که کشور ظرفیت تولید کافی دارد و با حمایت از دامداران و ایجاد زیرساختهای لازم، میتوان نیاز داخلی را از طریق تولید داخلی تأمین کرد. در پی این موضعگیری، واردات گوشت محدود شد و عرضه گوشتهای وارداتی در فروشگاهها به میزان قابل توجهی کاهش یافت؛ بهطوری که گزارشهای میدانی ایسنا نشان میداد در بسیاری از فروشگاهها، یا خبری از گوشت تنظیم بازاری نبود یا مقدار آن بسیار اندک بود.
با این حال، در ماههای اخیر و با افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد، کمبود عرضه و ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضا، دوباره واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت. وزارت جهاد کشاورزی با هدف کنترل قیمت و جلوگیری از التهاب در بازار، مجوز واردات مجدد گوشت تازه را صادر کرد. بر اساس اعلام دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی، روزانه حدود ۲۰۰ تُن گوشت تازه وارد کشور میشود تا به شبکه توزیع تنظیم بازاری تزریق شود. همزمان، وزیر جهاد کشاورزی نیز دستور داد گوشت وارداتی با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شود تا فشار قیمتی از دوش مصرفکنندگان برداشته شود.
این تغییر سیاست – از خودکفایی تا بازگشت به واردات – نشاندهنده واقعیتی است که بخش کشاورزی و دامپروری کشور با آن روبهروست: شکاف میان ظرفیت تولید داخلی و نیاز واقعی بازار. از یکسو دولت میکوشد با شعار خودکفایی، وابستگی به واردات را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، شرایط اقتصادی، هزینههای بالای تولید، خشکسالی و افزایش قیمت نهادههای دامی باعث میشود که تولید داخلی توان پاسخگویی کامل به نیاز مردم را نداشته باشد. در نتیجه، برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمتها، ناچار به بازگشت به واردات میشود.
به این ترتیب، چرخهای شکل گرفته است که در آن هر بار با افزایش قیمتها، واردات به عنوان راهکار موقت بهکار گرفته میشود و پس از فروکش کردن بحران، دوباره محدود میشود. این نوسان میان سیاست خودکفایی و واردات، در نهایت نه به نفع تولیدکنندگان داخلی است و نه به سود مصرفکنندگان؛ زیرا دامداران از بیثباتی بازار آسیب میبینند و مردم نیز همچنان با قیمتهای بالا مواجهاند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا با مدیریت واردات و تقویت تولید داخلی بهطور همزمان، میان ثبات بازار و حمایت از تولید توازن برقرار کند، اما واقعیت بازار نشان میدهد که این مسیر هنوز چالشبرانگیز و پرنوسان است.
مسعود رسولی - دبیر انجمن تولید و بستهبندی گوشت ایران - با اشاره به آغاز عرضه گوشت گرم وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای اظهار کرد: توزیع گوشت گرم وارداتی دو تا سه هفته گذشته در سطح کشور آغاز شده و هماکنون روزانه حدود ۲۰۰ تُن گوشت در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود.
وی با بیان اینکه گوشت گوساله بهصورت چرخکرده با قیمت ۶۳۰ هزار تومان و مخلوط با قیمت ۶۹۷ هزار تومان در حال عرضه است، افزود: گوشت گوسفندی نیز طی چند روز آینده وارد شبکه توزیع خواهد شد.
رسولی درباره کیفیت گوشتهای وارداتی گفت: گوشتهای عرضهشده از کیفیت مناسبی برخوردارند و برخلاف برخی شایعات، چربی بالایی ندارند. این گوشتها از نظر کیفیت کاملاً مطلوب بوده و مطابق با استانداردهای مورد تأیید انجمن است.
در این میان مهدی بختیاریزاده - مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران - نیز درباره توزیع گوشت قرمز وارداتی منجمد در میادین تره بار گفت: با توجه به گران شدن قیمت گوشت در کشور و شهر تهران تلاشهای زیادی از سوی سازمان میادین میوه و ترهبار برای بازگرداندن این محصول به سبد غذایی شهروندان تهرانی انجام شد. در همین رابطه جلسات خوبی با انجمن واردکنندگان و تامین کنندگان گوشت قرمز داشتیم و خبرهای خوبی نیز برای پایتختنشینان داریم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا از روز شنبه سوم آبان ماه توزیع گوشت ران و دست گوسفندی به صورت منجمد از سوی مبادی وارداتی این محصول تامین و در بازارها و میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران توزیع شود. گوشت گوسفندی منجمد از کشورهای مغولستان، استرالیا، روسیه و ... وارد میشود و قیمت تمام شده هر کیلوگرم ران و دست منجمد گوسفندی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت فروشی برای فروش گوشت منجمد گوسفندی نداریم و به هر میزانی که خانوارها نیاز دارند میتوانند با مراجعه به غرف پروتئینی میادین و بازارهای میوه و ترهبار این محصول را تهیه کنند.
بختیاری زاده در پایان گفت: این گوشت وارداتی گوسفندی و به صورت منجمد است و تنها شامل ران و دست گوسفندی میشود.