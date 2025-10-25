به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، با وجود پیروزی شب گذشته پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن، وحید هاشمیان به پایان کار خود روی نیمکت سرخپوشان رسیده است و اوسمار ویرا با امضای قرارداد الکترونیکی خود، از این پس سرمربی پرسپولیس خواهد بود.

در این شرایط، اما قرار است تمرین امروز (شنبه) پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان برگزار شود و طبق اعلام باشگاه، حضور هواداران و خبرنگاران نیز در این تمرین بلامانع است. به نظر می‌رسد تصمیم امروز باشگاه هم برای قدردانی از هاشمیان خواهد بود تا او با خاطره خوش از این تیم جدا شود.

باشگاه پرسپولیس تا زمانی که قرارداد وحید هاشمیان را به طور رسمی فسخ نکند، خبر عقد قرارداد با اوسمار را به طور رسمی اعلام نخواهد کرد.

بر همین اساس مدیران باشگاه پرسپولیس امروز قرار است جلسه‌ای با وحید هاشمیان در این خصوص برگزار کنند تا به طور رسمی قرارداد او به صورت توافقی فسخ شود.

قرارداد اوسمار با پرسپولیس ۱+۱ ساله است و قابلیت تمدید برای سال آینده را دارد. باشگاه پرسپولیس در حال فراهم کردن شرایط حضور این مربی در تهران است.