اداره نوار غزه به چه کسی واگذار شد؟!

حاضران در نشست همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر نوار غزه و پیگیری تشکیل نیروی بین‌المللی موقت برای نظارت بر آتش‌بس، توقف شکنجه و نقض حقوق اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل و الزام اشغالگران به رعایت قوانین بین‌المللی شدند.
|
در پی نشست‌هایی در قاهره با هدف ایجاد موضعی واحد در برابر تحولات اخیر، جنبش حماس و سایر گروه‌های فلسطینی اعلام کردند با سپردن اداره نوار غزه به کمیته‌ای مستقل از چهره‌های تکنوکرات فلسطینی موافقت کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای پس از نشست‌هایی در قاهره اعلام کردند از تداوم اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه و ضرورت شکل‌گیری موضعی ملی و واحد در برابر شرایط کنونی حمایت می‌کنند.

طبق گزارش وبگاه شبکه روسیا الیوم، این نشست‌ها با حضور رهبران گروه‌های فلسطینی و سرلشکر «حسن رشاد» رئیس دستگاه اطلاعات مصر و نیز دیدارهای جداگانه او با هیئت‌های جنبش حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شد.

در این بیانیه تأکید شده است که نشست قاهره با هدف بررسی تحولات مسئله فلسطین و مرحله دوم طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه برگزار شده و مقدمه‌ای برای گفت‌وگوی ملی فراگیر با هدف حفاظت از پروژه ملی فلسطین و بازیابی وحدت ملی بوده است. این نشست به دعوت مصر و با پشتیبانی «عبدالفتاح السیسی»  رئیس‌جمهور این کشور برگزار شد.

بیانیه گروه‌های فلسطینی ضمن قدردانی از تلاش‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی، از جمله اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه، بر ضرورت شکل‌گیری دیدگاهی ملی و واحد تأکید کرده و هرگونه اقدام اشغالگرانه در غزه، کرانه باختری و قدس را رد کرده است. 

شرکت‌کنندگان در نشست همچنین اقدام کنست رژیم صهیونیستی در تصویب مقدماتی قانون «اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» را تجاوزی خطرناک علیه هویت و موجودیت فلسطینی دانسته و از تصمیم ترامپ برای توقف این روند استقبال کردند.

آنها بر این نکته تأکید کردند که وحدت ملی، پاسخ قاطع به چنین سیاست‌هایی است و باید همه گام‌های لازم برای تحقق آن برداشته شود.

در ادامه، شرکت‌کنندگان بر پشتیبانی از اجرای کامل توافق آتش‌بس، از جمله خروج نیروهای اشغالگر از غزه، رفع کامل محاصره، بازگشایی همه گذرگاه‌ها از جمله رفح، تأمین نیازهای انسانی و پزشکی و آغاز روند بازسازی همه‌جانبه برای بازگشت زندگی عادی به این منطقه تاکید کردند.

گروه‌های فلسطینی همچنین بر واگذاری اداره نوار غزه به کمیته‌ای فلسطینی متشکل از چهره‌های مستقل و تکنوکرات برای اداره امور روزمره و خدمات عمومی با همکاری کشورهای عربی و نهادهای بین‌المللی و با شفافیت و پاسخگویی کامل تاکید کردند.

گروه‌های فلسطینی در ادامه بر تداوم همکاری برای هماهنگی مواضع و تدوین راهبرد ملی مشترک از طریق برگزاری نشست فوری همه نیروها و گروه‌های فلسطینی و احیای سازمان آزادی‌بخش فلسطین به‌عنوان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین تاکید کردند.
 
 اختلاف واشنگتن و اسرائیل بر سر اجرای مرحله دوم توافق غزه / فهرست اولیه کشورهای ناظر اعلام شد
حاضران در این نشست در ادامه با تأکید بر اینکه «لحظه کنونی سرنوشت‌ساز است»، ابراز امیدواری کردند این نشست نقطه عطفی برای تحقق وحدت ملی، دفاع از حقوق ملت فلسطین، حفظ کرامت و آزادی آنها و تضمین حق بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس باشد.

شرکت‌کنندگان همچنین از مصر و رئیس‌جمهور آن به دلیل نقش مؤثرشان در حمایت از مسئله فلسطین قدردانی کردند.

 

