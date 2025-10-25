En
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404

قیمت خودرو امروز ۳ آبان ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کلی بازار طی یک ماه گذشته صعودی بوده است. با این حال، برخی مدل‌ها به‌دلیل کاهش تقاضا یا عرضه مناسب‌تر، تغییر محسوسی نداشته یا حتی اندکی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان معتقدند رکود نسبی معاملات در بازار خودرو نوعی رفتار هوشمندانه از سوی خریداران و فروشندگان است. در فضایی که چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور نامطمئن است، اغلب بازیگران بازار تصمیم به صبر و انتظار گرفته‌اند. به باور تحلیلگران، هرچند در کوتاه‌مدت بازار در وضعیت رکود نسبی و نوسان محدود قرار دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و اخبار نه‌چندان مثبت داخلی و خارجی، انتظار افزایش قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت همچنان وجود دارد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404 / بازدهی بازار خودرو در 1 ماه گذشته + جدول

سهند E اتوماتیک سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی است. بر همین مبنا، این سدان داخلی در یک ماه گذشته 164 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ 970 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، ری‌را رشد 110 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ یک میلیارد و 860 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

تارا دستی V1 در 30 روز گذشته رشد 93 میلیون تومان را پشت سر گذاشته است تا مدل صفرکیلومتر آن امروز با نرخ یک میلیارد و 153 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، اطلس G نسبت به روزهای نخستین مهرماه 73 میلیون تومان گران شده است و امروز روی شاخص 778 میلیون تومان می‌ایستد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404 / بازدهی بازار خودرو در 1 ماه گذشته + جدول

لوکانو L8 پرنوسان‌ترین خودرو مونتاژی در ماه گذشته است. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی 230 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ چهار میلیارد و 630 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، فردا T5 تنها خودرو مونتاژی است که برآیند یک ماه گذشته آن نزولی ارزیابی می‌شود. این کراس‌اوور مونتاژی 50 میلیون تومان ارزانتر از ماه گذشته و با نرخ یک میلیارد و 920 میلیون تومان معامله می‌شود.

پیکاپ فوتون (اتوماتیک) در بازه زمانی 30 روز گذشته 190 میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 40 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، تیگو 8 پرومکس در یک ماه گذشته رشد 180 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با برچسب قیمتی چهار میلیارد تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی A5 نسبت به ماه گذشته 174 میلیون تومان گران شده است و امروز با قیمت دو میلیارد و 204 میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین، کی‌ام‌سی J7 در بازه زمانی مذکور رشد 140 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 350 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

 

