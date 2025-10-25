En
اوسمار سرمربی پرسپولیس شد

سرمربی برزیلی اسبق پرسپوليس به توافق نهایی برای بازگشت دوباره به این تیم دست یافت.
اوسمار سرمربی پرسپولیس شد

ساعاتی بعد از دستیابی پرسپوليس به دومین پیروزی فصل خود در پایان هفته هشتم، مدیران این باشگاه با اوسمار ویه‌را برای بازگشت دوباره به نیمکت سرمربیگری این تیم توافق کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، اوسمار ویه‌را که پیش از این به عنوان دستیار یحیی گل‌محمدی به کادر فنی پرسپوليس اضافه شده بود، با استعفای این مربی در پایان نیم فصل، به عنوان سرمربی انتخاب شد و در نهایت نیز توانست در رقابتی نزدیک و جالب با استقلال تحت هدایت جواد نکونام به عنوان قهرمانی دست یابد.

اوسمار در پایان قراردادش اما با اعلام مشکل خانوادگی از این تیم جدا شد و در اتفاقی جالب هدایت بورایرام تایلند را عهده‌دار شد. موفقیت‌های چشمگیر با این تیم تایلندی باعث شد تا هواداران پرسپوليس همچنان حسرت این جدایی را داشته باشند.

در نهایت با جدایی عجیب اوسمار از بوریرام تایلند و در شرایطی که پرسپوليس نیز با وحید هاشمیان شروعی ناامیدکننده را در فصل جاری دنبال می‌کرد، به عنوان گزینه محتمل بازگشت این تیم مطرح شد.

اکنون بعد از چند مرحله مذاکره بین طرفین این باشگاه پیش‌نویس قرارداد را به اوسمار ارسال کرده و در نهایت او نیز با بررسی نهایی ان و امضایش، به زودی راهی تهران خواهد شد تا قرارداد نهایی بین طرفین امضا شده و کارش را در ادامه فصل دنبال کند.

اوسمار به همراه خود سه دستیار نیز خواهد آورد و باید دید حضور او چه زمانی  برنامه‌ریزی خواهد شد و او در مقطع دوم هدایت این تیم چه شرایطی را دنبال می‌کند.

