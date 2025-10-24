نجات ۳۳ کوهنورد پس از ۴ ساعت مفقودی

به گزارش تابناک، هادی سلیمی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان امروز در رشت با اشاره به نجات ۳۳ کوهنورد گیلانی در ارتفاعات منطقه گردپشته شهرستان رودبار اظهار کرد: ساعت ۱۴:۴۵ روز جمعه گزارشی مبنی بر مفقودی گروهی از کوهنوردان در ارتفاعات گردپشته به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد که بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات امامزاده هاشم به محل اعزام شد.
وی با اعلام جزئیات عملیات جستجو برای پیدا کردن ۳۳ کوهنورد گرفتار شده در منطقه گفت: نجاتگران هلالاحمر پس از پیمایش حدود چهار ساعت و عبور از مسیرهای سخت و صعبالعبور، موفق شدند ۳۳ نفر از کوهنوردان مفقودشده را پیدا کرده و آنان را به سلامت به منطقه امن منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه آسیبی به هیچیک از اعضای گروه وارد نشد، تصریح کرد: شرایط جوی و مهگرفتگی شدید از عوامل اصلی گمکردن مسیر توسط این گروه از کوهنوردان بود که با اقدام سریع نیروهای امدادی، از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شد.
سلیمی با قدردانی از همکاری نیروهای مردمی و هماهنگی دستگاههای محلی خاطرنشان کرد: کوهنوردان و طبیعتگردان پیش از عزیمت به مناطق کوهستانی لازم است حتماً از وضعیت جوی و مسیرها اطلاع دقیق کسب کرده و تجهیزات ایمنی و ارتباطی لازم را به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.