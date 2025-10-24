En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۶۱۷۳
بازدید: ۶۶۰

عکس: ربات‌های پیشرفته در خطوط تولید مرسدس بنز

مرسدس بنز همکاری خود را با شرکت‌های پیشرو رباتیک مانند بوستون داینامیکس و Apptronik تقویت کرده است. استقرار ربات چهارپای «آریس» در کارخانه دوسلدورف برای نظارت بر کیفیت با استفاده از حسگرهای پیشرفته، در کنار به کارگیری پهپادهای خودران که وظیفه شمارش تعداد کانتینرهای خالی در محوطه کارخانه را برعهده دارند. این اقدام باعث آزادسازی نیروی انسانی برای انجام کارهای مهم‌تر می‌شود.استراتژی که هدف آن نه تنها افزایش بهره‌وری، بلکه ایجاد محیط کاری انعطاف‌پذیر و مبتنی بر هوش مصنوعی است که قادر به یادگیری و سازگاری مستقل با چالش‌های خط تولید باشد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تک عکس ربات هوشمند مرسدس بنز هوش مصنوعی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.