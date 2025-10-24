عکس: رباتهای پیشرفته در خطوط تولید مرسدس بنز
مرسدس بنز همکاری خود را با شرکتهای پیشرو رباتیک مانند بوستون داینامیکس و Apptronik تقویت کرده است. استقرار ربات چهارپای «آریس» در کارخانه دوسلدورف برای نظارت بر کیفیت با استفاده از حسگرهای پیشرفته، در کنار به کارگیری پهپادهای خودران که وظیفه شمارش تعداد کانتینرهای خالی در محوطه کارخانه را برعهده دارند. این اقدام باعث آزادسازی نیروی انسانی برای انجام کارهای مهمتر میشود.استراتژی که هدف آن نه تنها افزایش بهرهوری، بلکه ایجاد محیط کاری انعطافپذیر و مبتنی بر هوش مصنوعی است که قادر به یادگیری و سازگاری مستقل با چالشهای خط تولید باشد.
