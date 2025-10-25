به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، آیا میدانستید پس از ۴۰ سالگی، به ازای هر دهه، حدود یک سانتیمتر از قد خود را از دست میدهید؟ پژوهشها نشان میدهند کاهش قد با افزایش سن، امری طبیعی است؛ اما با تغذیه مناسب و ورزش میتوان این روند را کُند کرد.
وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است: پروفسور آدام تیلور (Adam Taylor)، استاد آناتومی دانشکده پزشکی لنکستر، میگوید: بدون تردید، ما با افزایش سن کوتاهتر میشویم. انسانها معمولاً پس از ۴۰ سالگی به ازای هر دهه، حدود یک سانتیمتر از قد خود را از دست میدهند. نرخ این کاهش در مردان ۰.۰۸ تا ۰.۱ درصد و در زنان ۰.۱۲ تا ۰.۱۴ درصد در سال است.
دلایل علمی کاهش قد عبارتند از:
اما راههایی هم برای کُند کردن روند کاهش قد وجود دارد از جمله:
کاهش قد به خودی خود مشکلزا نیست، اما کاهش شدید تراکم استخوان و توده عضلانی میتواند نشاندهنده خطر ابتلا به پوکی استخوان، آرتروز، نارسایی قلبی و مشکلات حرکتی باشد. تیلور تأکید میکند: شما نمیتوانید این روند را متوقف کنید، اما میتوانید آن را کُند کنید.