En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

در هر دهه چقدر از قدمان کوتاه‌تر می‌شود؟

کاهش قد به خودی خود مشکل‌زا نیست، اما کاهش شدید تراکم استخوان و توده عضلانی می‌تواند نشان‌دهنده خطر ابتلا به پوکی استخوان، آرتروز، نارسایی قلبی و مشکلات حرکتی باشد.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۷۲
| |
226 بازدید

در هر دهه چقدر از قدمان کوتاه‌تر می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، آیا می‌دانستید پس از ۴۰ سالگی، به ازای هر دهه، حدود یک سانتی‌متر از قد خود را از دست می‌دهید؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند کاهش قد با افزایش سن، امری طبیعی است؛ اما با تغذیه مناسب و ورزش می‌توان این روند را کُند کرد.

 وبگاه گاردیَن در گزارشی آورده است: پروفسور آدام تیلور (Adam Taylor)، استاد آناتومی دانشکده پزشکی لنکستر، می‌گوید: بدون تردید، ما با افزایش سن کوتاه‌تر می‌شویم. انسان‌ها معمولاً پس از ۴۰ سالگی به ازای هر دهه، حدود یک سانتی‌متر از قد خود را از دست می‌دهند. نرخ این کاهش در مردان ۰.۰۸ تا ۰.۱ درصد و در زنان ۰.۱۲ تا ۰.۱۴ درصد در سال است.

دلایل علمی کاهش قد عبارتند از:

  • فشرده‌شدن دیسک‌های بین مهره‌ای: در اثر جاذبه زمین، آب موجود در دیسک‌های بین مهره‌ای به‌تدریج خارج می‌شود و ضخامت آن‌ها کاهش می‌یابد؛
  • کاهش تراکم استخوان: ساختار اسفنجی استخوان‌های ستون فقرات، لگن و پاها با افزایش سن تراکم خود را از دست می‌دهد و فشرده می‌شود؛
  • کاهش توده عضلانی: عضلات با اِعمال نیرو بر استخوان‌ها به حفظ شکل و اندازه آن‌ها کمک می‌کنند که با کاهش حجم عضلات، این حمایت نیز کم می‌شود؛
  • وضعیت بدنی: قرارگیری بدن در حالت قوزکرده برای مدت‌های طولانی (مثلاً هنگام کار پشت میز) به مرور زمان باعث تغییر شکل طبیعی ستون فقرات می‌شود.

اما راه‌هایی هم برای کُند کردن روند کاهش قد وجود دارد از جمله:

  • مصرف رژیم غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی (D)؛
  • انجام منظم ورزش‌های تحمل وزن مانند پیاده‌روی؛
  • حفظ وضعیت بدنی مناسب؛
  • پرهیز از مصرف دخانیات و الکل.

کاهش قد به خودی خود مشکل‌زا نیست، اما کاهش شدید تراکم استخوان و توده عضلانی می‌تواند نشان‌دهنده خطر ابتلا به پوکی استخوان، آرتروز، نارسایی قلبی و مشکلات حرکتی باشد. تیلور تأکید می‌کند: شما نمی‌توانید این روند را متوقف کنید، اما می‌توانید آن را کُند کنید.

 
اشتراک گذاری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
گریه امیر آقایی برای حمایت از پژمان جمشیدی
طرز تهیه پیازو؛ غذای سنتی زنجانی‌ها
استوری خواهر پژمان جمشیدی خبرساز شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bbA
tabnak.ir/005bbA