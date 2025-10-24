به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،با توجه به اینکه اکثر انتشارهای رسمی اقتصادی در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا متوقف شده است، پیش‌بینی می‌شود که انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) امروز جمعه دوم آبان، تنها نقطه داده اصلی باشد که بازارها را در هفته جاری هدایت کند.

تحلیلگران پلتفرم «کیو سی پی کپیتال» (QCP Capital) در گزارش روز پنجشنبه خود نوشتند: تنها گزارش مهم این هفته، قیمت مصرف‌کننده آمریکا در روز جمعه است و تنها گزارشی خواهد بود که فدرال رزرو قبل از آن که لفاظی‌های سیاسی ازسرگرفته شود، آن را بررسی می‌کند.

طبق گزارش این پلتفرم، کاهش بیشتر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند روایت فرود آرام بیت‌کوین را دوباره تثبیت و روند صعودی مجدد آن را تقویت کند.

یاهو فایننس گزارش کرد، «کیو سی پی کپیتال» اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده ۰.۲ درصدی می‌تواند روایت فرود آرام را دوباره تثبیت و از روند صعودی بیت‌کوین پشتیبانی کند. در همین حال، طلا با تثبیت ارزش دلار آمریکا، بزرگترین افت یک روزه خود را از سال ۲۰۲۰ تجربه کرد، در حالی که بیت‌کوین قبل از کاهش قیمت، برای مدت کوتاهی به ۱۱۴ هزار دلار افزایش یافت.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۱۱۱ هزار و ۲۹۳ دلار و ۱ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۶۰ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۹۸۵.۰۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۷۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۱۹ درصد افزایش

۳-تتر

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۰ درصد کاهش

۴-بایننس

قیمت: ۱۱۳۹.۸۷دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۳ درصد افزایش

۵- ریپل

قیمت: ۲.۴۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۶۲ درصد افزایش

۶- سولانا

قیمت: ۱۸۲.۸۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۸۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۹ درصد افزایش

۷- یو اس دی کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد کاهش

۸-دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۹۸۱ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۳۸ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۱۱ درصد افزایش

۹- ترون

قیمت: ۰.۳۱۳۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۹۷ درصد کاهش

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۶۵۲۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۴۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۴۶ درصد افزایش