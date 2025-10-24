ماجرای فوت یک مسافر در پرواز تهران- بوشهر

یک آقای ۴۳ ساله که گفته می‌شود دو هفته پیش تصادف کرده و دچار آسیب‌هایی بوده، با حال عمومی خوب وارد پرواز شده بود ولی در مسیر دچار تشنج شد و خلبان تلاش کرد که در نزدیک‌ترین فرودگاه فرود داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر گفت: یک مسافر در پرواز تهران- بوشهر حادثه شد و در حال اعزام به مرکز درمانی فوت شد.

عباس اسماعیلی اظهار کرد: پرواز روز گذشته هواپیمایی وارش از تهران به بوشهر با حادثه برای یکی از مسافران در نزدیکی اصفهان روبرو بود.

وی اضافه کرد: یک آقای ۴۳ ساله که گفته می‌شود دو هفته پیش تصادف کرده و دچار آسیب‌هایی بوده، با حال عمومی خوب وارد پرواز شده بود ولی در مسیر دچار تشنج شد و خلبان تلاش کرد که در نزدیک‌ترین فرودگاه فرود داشته باشد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه اصفهان نزدیک‌ترین موقعیت را به محل حادثه داشت، هواپیما به سمت اصفهان تغییر مسیر می‌دهد و هماهنگی لازم برای نجات جان این مسافر انجام می‌شود.

وی افزود: پس از فرود هواپیما، اقدامات لازم برای انتقال بیمار به مرکز درمانی انجام شد که متأسفانه این مسافر جان باخت.