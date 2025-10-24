نگرانی بازنشستگان از معوقات حقوق فروردین!

فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد و بازنشستگان می‌توانند برای دریافت فیش خود به این سامانه مراجعه کنند.

فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد و بازنشستگان می‌توانند برای دریافت فیش خود به این سامانه مراجعه کنند. با این حال، برخی بازنشستگان که حقوق بالای بیست میلیون تومان دارند، هنوز معوقات فروردین خود را دریافت نکرده‌اند و در انتظار واریز آن هستند. این تأخیر در پرداخت معوقات نگرانی‌هایی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شد و بازنشستگان می‌توانند به راحتی به آن دسترسی پیدا کنند. این اقدام در راستای تکمیل فرآیند پرداخت حقوق انجام شده است.

با این حال، هنوز برخی از بازنشستگان که حقوق بالای بیست میلیون تومان دارند، معوقات فروردین خود را دریافت نکرده‌اند. این مسئله موجب نگرانی و اعتراض تعدادی از بازنشستگان شده است که در انتظار واریز معوقات خود هستند. مسئولین تأمین اجتماعی هنوز پاسخی دقیق در مورد زمان واریز معوقات ارائه نکرده‌اند. بسیاری از بازنشستگان خواستار توضیحاتی روشن و فوری در این زمینه هستند.